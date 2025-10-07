Cựu Tổng Thư ký NATO Stoltenberg và tiết lộ chú ý về ông Trump 07/10/2025 10:49

(PLO)- Trong cuốn hồi ký On My Watch, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có tiết lộ đáng chú ý liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump và hoạt động của khối quân sự này.

Trong cuốn hồi ký On My Watch sắp xuất bản được tờ The Guardian trích dẫn, cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, vị cựu Tổng thư ký NATO kể lại hàng loạt cuộc trao đổi căng thẳng với ông Trump trong giai đoạn 2017-2018 liên quan vấn đề chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO. Theo ông Stoltenberg, ông Trump từng nhiều lần đề cập cứng rắn khả năng rút Mỹ khỏi NATO - động thái nếu thành sự thực có thể khiến liên minh quân sự lớn nhất thế giới sụp đổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong một lần tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng năm 2019. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Stoltenberg kể rằng bản thân ông đã mang theo biểu đồ thể hiện xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu để thuyết phục ông Trump có cái nhìn tích cực hơn ngay từ cuộc gặp giữa hai người tại Nhà Trắng hồi năm 2017.

Tuy nhiên, ông Trump khi đó chỉ chú ý đến việc mới có 5 quốc gia đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Khi nghe giải thích rằng Iceland không có quân đội nên không thể đạt tỉ lệ này, ông Trump lập tức hỏi: “Vậy chúng ta cần Iceland để làm gì?”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Jim Mattis can thiệp và giải thích rằng Iceland là vị trí chiến lược quan trọng để theo dõi tàu ngầm Nga. Ông Trump im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy thì cho Iceland ở lại”.

Đến mùa hè năm 2018, trong một cuộc điện đàm với ông Stoltenberg trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ), ông Trump tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu “không chi đủ cho quốc phòng” và phàn nàn rằng Mỹ phải gánh tới 80-90% ngân sách của liên minh.

“Nghe này, nếu chúng tôi rút thì là rút thật đấy. Các anh cần NATO, rất cần. Còn chúng tôi thì không” - ông Trump nói, theo trích dẫn của tờ The Guardian.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Brussels vào tháng 7-2018 trong không khí căng thẳng khi ông Trump tuyên bố Mỹ “không cần NATO” và sẽ “tự lo việc của mình” nếu các nước châu Âu không nhanh chóng nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP.

Ông Trump thậm chí được cho là đã đề cập khả năng rời hội nghị giữa chừng, nói rằng “không có lý do gì để ở lại đây nữa”.

Theo cựu Tổng Thư ký NATO, tình hình khiến nhiều lãnh đạo châu Âu lo ngại NATO có thể tan rã.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (nay là Tổng thư ký NATO) thuyết phục ông Trump ở lại bằng cách nhấn mạnh rằng các thành viên đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 33 tỉ USD.

Ông Trump đã đồng ý duy trì cam kết của Mỹ với NATO, sau khi được công khai ghi nhận ông là người thúc đẩy mức tăng này.