Chiến sự Nga - Ukraine 12-10: Nga tăng áp lực ở Donetsk; Ông Zelensky và ông Trump thảo luận về tên lửa hành trình Tomahawk? 12/10/2025 06:51

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 108 trận giao tranh trong ngày; UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga; Kiev trừng phạt các cá nhân Nga và Triều Tiên.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với loạt vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga tăng áp lực ở Donetsk

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 11-10 có 108 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Nga tiếp tục gây áp lực lớn nhất lên TP Pokrovsk và cũng cho thấy sự gia tăng hoạt động ở làng Oleksandrohrad (tỉnh Donetsk).

Lữ đoàn Cơ giới số 45 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Ngày qua, Giám đốc Cục Quản lý Quân sự khu vực Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak nói rằng một cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) vào TP Nikopol ở tỉnh này đã làm một người chết và một người bị thương.

Cuộc tấn công của Nga bằng UAV vào tỉnh Odesa đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng điện, hai tòa nhà dân cư và một khu phức hợp khách sạn.

Tính đến 11 giờ tối 11-10 (giờ địa phương) các đội điện lực đã khôi phục điện cho hơn 240.000 hộ gia đình và kết nối lại cơ sở hạ tầng quan trọng. Khoảng 77.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện vào thời điểm đó.

Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Donetsk - ông Vadym Filashkin cũng báo cáo về cuộc không kích của Nga vào tỉnh này khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

. Ngày 11-10, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng các hệ thống phòng không của Ukraine hiện đạt hiệu quả khoảng 74% nhưng vẫn cần được cải thiện để bảo vệ tốt hơn các cơ sở hạ tầng trọng yếu, theo tờ Kyiv Independent.

“Trong tháng qua, Nga đã tăng số lượng các cuộc không kích lên gấp 1,3 lần. Dù hệ thống phòng không của chúng ta đạt hiệu quả khoảng 74%, chúng ta vẫn phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ các cơ sở năng lượng ở hậu phương, hạ tầng trọng yếu và các tuyến hậu cần” - ông Syrskyi viết trên Telegram.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích chính quyền thủ đô Kiev vì cho rằng TP chưa bảo vệ đủ tốt cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông Syrskyi cũng nhấn mạnh tiến triển của Ukraine trong chương trình DeepStrike, nhằm tăng cường hiệu quả của các đòn tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

“Chúng ta đang phá hủy các cơ sở tham gia sản xuất nhiên liệu, thuốc nổ và các thành phần then chốt khác trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Đáng chú ý, sản lượng lọc dầu của Nga đã giảm 21%” - ông Syrskyi nói.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại CH Bashkortostan (thuộc Nga) vào ngày 11-10, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn, một nguồn tin SBU nói với Kyiv Independent.

Theo nguồn tin, đợt tấn công nhắm vào nhà máy Bashnafta-UNPZ ở TP Ufa, một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất của Nga.

Báo cáo ban đầu cho thấy sau một loạt vụ nổ, hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực thiết bị xử lý dầu thô ELOU-AVT-6. Nguồn tin cho biết có cột khói đen dày đặc bốc lên quanh khu vực nhà máy, và các xe cứu hỏa đang trên đường đến hiện trường. Mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã bắn 5 UAV cánh cố định của Ukraine trên bầu trời Bashkortostan vào ngày 11-10. Chính quyền khu vực chưa đưa ra bình luận về thiệt hại hay thương vong.

Ông Zelensky thảo luận với ông Trump về phòng không

Ngày 11-10, Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine và nỗ lực hòa bình của Mỹ tại Trung Đông, ông Zelensky cho biết.

“Tôi đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của chúng tôi và tôi trân trọng sự sẵn lòng hỗ trợ của ông ấy” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, đồng thời đánh giá cuộc trao đổi là “rất tích cực và hiệu quả”.

Tổng thống Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về “các thỏa thuận cụ thể” nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Trong bài phát biểu buổi tối cùng ngày, ông Zelensky lưu ý rằng “đã nhận được tín hiệu cần thiết cho thấy Mỹ đang xem xét các cách thức để củng cố hợp tác giữa hai nước”.

Trang Axios đưa tin rằng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Nhà Trắng chưa bình luận về cuộc điện đàm.

Ukraine trừng phạt các cá nhân Nga và Triều Tiên

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ngày 11-10, Tổng thống Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân người Nga, một người Triều Tiên và 14 pháp nhân đến từ Nga, Trung Quốc, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ, theo sắc lệnh được đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Tổng cộng có 8 cá nhân bị áp dụng hạn chế, bao gồm Tổng giám đốc Tập đoàn Alrosa - ông Pavel Marinichev, Giám đốc Nhà máy Đạn dược Tula - ông Sergey Lukin, và đại diện của công ty KOMID tại Triều Tiên Rim Yon Hek.

Trong số các pháp nhân bị trừng phạt có 7 công ty sản xuất của Nga, 4 công ty Trung Quốc, cùng một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ, một của Kazakhstan và một của Seychelles.

Nga chưa bình luận về động thái của Ukraine.