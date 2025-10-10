Washington tính cấm hãng bay Trung Quốc dùng không phận Nga khi đến Mỹ 10/10/2025 10:40

(PLO)- Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đề xuất cấm hãng bay Trung Quốc dùng không phận Nga khi bay đến Mỹ, nhằm xóa bỏ lợi thế cạnh tranh về thời gian và chi phí so với hãng Mỹ.

Ngày 9-10, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, cho rằng điều này đang khiến các hãng bay Mỹ chịu bất lợi cạnh tranh, hãng Reuters đưa tin.

Lâu nay, các hãng hàng không Mỹ nhiều lần chỉ trích việc cho phép hãng bay Trung Quốc sử dụng không phận Nga vì giúp họ rút ngắn thời gian bay, tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết sự chênh lệch này đã trở thành “yếu tố cạnh tranh đáng kể”.

Một chiếc máy bay thuộc hãng AIR CHINA của Trung Quốc. Ảnh: BLOOMBERG

Trong đề xuất, Bộ này cho rằng việc cấm bay qua không phận Nga nhằm “tạo sự công bằng giữa các hãng bay Mỹ và Trung Quốc”, nhấn mạnh rằng tình trạng hiện tại “không công bằng và gây thiệt hại lớn cho các hãng bay Mỹ”.

Nếu được thông qua, quyết định có thể ảnh hưởng đến một số chuyến bay của các hãng hàng không Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng vì nhiều vấn đề kinh tế, trong đó có thương vụ Boeing đang đàm phán bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc.

Theo Reuters, chính phủ Mỹ đã cho các hãng bay Trung Quốc 2 ngày để phản hồi đề xuất, và lệnh có thể có hiệu lực sớm nhất vào tháng 11.

Từ tháng 3-2022, Nga đã cấm các hãng bay Mỹ và nhiều nước phương Tây sử dụng không phận của mình để đáp trả lệnh cấm tương tự của Washington liên quan chiến sự Ukraine.

Điều này khiến nhiều chuyến bay của Mỹ đến Trung Quốc phải bay đường vòng, làm tăng thời gian, chi phí, và giảm tải trọng hành khách lẫn hàng hóa.