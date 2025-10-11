Chiến sự Nga - Ukraine 11-10: Gần 500 UAV, tên lửa Nga dồn dập tấn công Ukraine; Phái đoàn Kiev sắp sang Mỹ mua thêm HIMARS 11/10/2025 07:12

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với hơn 100 trận giao tranh trong ngày; Nga phóng gần 500 UAV, tên lửa trên khắp Ukraine; Điện Kremlin nói tinh thần thượng đỉnh Trump-Putin vẫn còn.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với loạt vụ tấn công được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa đạn đạo

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 10-10 có 102 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Nga vẫn hoạt động mạnh nhất ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

. Tờ Kyiv Independent đưa tin rằng vào rạng sáng 10-10 (giờ địa phương), Nga đã tấn công bằng 465 máy bay không người lái (UAV) và 32 tên lửa hành trình và đạn đạo vào các TP trên khắp Ukraine, khiến 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Một phần thủ đô Kiev mất điện và nước.

12 người bị thương được báo cáo tại Kiev. Một bé trai 7 tuổi thiệt mạng và 7 người bị thương ở TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia). 5 người bị thương ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Nhiều khu vực đã phải cắt điện khẩn cấp do lưới điện bị trúng không kích.

Lính cứu hoả Ukraine làm việc tại một địa điểm trúng không kích vào rạng sáng 10-10. Ảnh: X

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm những tháng mùa đông.

“Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang diễn ra. Các tên lửa, hết tên lửa này đến tên lửa khác, hệ thống phòng không đang hoạt động” - ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự TP Kiev, phát biểu lúc 2 giờ 41 phút sáng 10-10 khi các cuộc tấn công đang diễn ra.

Lực lượng phòng không Ukraine được cho là đã bắn hạ 405 UAV và 15 tên lửa của Nga.

. Bình luận về vụ việc, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tấn công trong bối cảnh thế giới đang tập trung sự chú ý vào tiến trình hòa bình giữa Hamas và Israel.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin rõ ràng đang lợi dụng thời điểm mà thế giới gần như dồn toàn bộ sự chú ý vào khả năng thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Phần lớn các quốc gia trên thế giới, tất cả các nhà lãnh đạo then chốt, đều tập trung vào những gì đang diễn ra tại đó” - ông Zelensky nói.

Sau vụ tấn công, ông Zelensky đã điện đàm với các lãnh đạo Phần Lan, Đức và Anh, nhấn mạnh rằng ông hy vọng “liên minh thiện chí” sẽ tổ chức một cuộc họp trong vài tuần tới.

Ông Zelensky cũng tiết lộ rằng một phái đoàn Ukraine sẽ tới Washington vào tuần tới để đàm phán mua thêm các hệ thống phòng không cũng như hệ thống pháo phản lực HIMARS trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Ông Zelensky cũng cho biết phái đoàn Ukraine sẽ đề xuất một số điều chỉnh chưa được tiết lộ đối với tên lửa ATACMS.

“Tất cả các bạn đều biết những cái tên này: HIMARS, ATACMS, Tomahawk. Chúng tôi không ngần ngại nhắc đến chúng, nhưng không muốn cuộc thảo luận về vấn đề này bị kéo dài. Chúng tôi mong đợi một phản hồi tích cực từ phía Mỹ” - ông Zelensky nói thêm.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm 5 cộng đồng trong tuần

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-10 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 5 cộng đồng ở Donetsk, Zaporizhia và Kharkiv từ ngày 4 đến ngày 10-10, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal vào các địa điểm năng lượng của Ukraine trong đêm 9, rạng sáng 10-10.

Tuần qua, Nga cũng đã tấn công các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng đường sắt và hàng hải của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1.719 UAV của Ukraine và 30 quả pháo phóng từ hệ thống HIMARS trong tuần.

Điện Kremlin: Tinh thần thượng đỉnh Trump-Putin vẫn còn

Ngày 10-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng “xung lực” hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, được tạo ra tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, vẫn còn tồn tại, theo đài RT.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hồi đầu tuần cho rằng đà tiến được tạo ra từ cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 8 đã “bị suy yếu” do Kiev và các nước châu Âu ủng hộ “một cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng”.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng “xung lực” và “tinh thần” của thượng đỉnh Trump-Putin “vẫn còn” và hy vọng rằng ông Trump “vẫn duy trì ý chí chính trị hướng tới một giải pháp hòa bình”.

Ông Peskov nói rằng Điện Kremlin vẫn lạc quan “theo tinh thần” hội nghị nhưng cho rằng phía Ukraine đang có những hành động không tích cực.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị “tạm dừng” vì phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi nào cho các đề xuất của Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow vẫn sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, nhưng cho rằng Kiev dường như không nhận ra rằng vị thế đàm phán của họ “đang suy yếu theo từng ngày”.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Ông Putin: Nga sẽ sớm công bố vũ khí mới

Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ sớm công bố về một loại vũ khí mới trong kho của nước này, đồng thời khẳng định các cuộc thử nghiệm cho đến nay đều diễn ra thuận lợi.

“Tính mới trong năng lực răn đe hạt nhân của Nga vượt trội hơn bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác; và chúng tôi đang tích cực phát triển toàn bộ năng lực này. Chúng tôi đang hoàn thiện những gì tôi từng đề cập trong các năm trước, và đang nỗ lực để đưa chúng đến giai đoạn cuối cùng” - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Bình luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông Putin cho biết “phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga”.