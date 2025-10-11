Ông Putin nói Nga sắp công bố vũ khí mới, nhắc chuyện tên lửa Tomahawk 11/10/2025 06:10

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Dushanbe (Tajikistan) ngày 10-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ sớm công bố một loại vũ khí mới, đồng thời tiết lộ rằng quá trình thử nghiệm cho đến nay diễn ra thuận lợi, đài RT đưa tin.

"Tôi nghĩ trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội công bố một tin tức mới về loại vũ khí mà chúng tôi đã từng đề cập từ lâu" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm hệ thống vũ khí mới này “đang trong giai đoạn thử nghiệm và các thử nghiệm đang tiến triển thành công".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan) ngày 10-10. Ảnh: SPUTNIK

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga vẫn cảm thấy an toàn nhờ vào “tính mới mẻ” của lực lượng răn đe hạt nhân và những cải tiến liên tục của Moscow, khẳng định trình độ tinh vi của kho vũ khí hạt nhân Nga “chưa có đối thủ” trên thế giới.

Tổng thống Nga cũng cho rằng “một cuộc chạy đua vũ trang nào đó đang diễn ra” trên toàn cầu, khi một số quốc gia cân nhắc tiến hành thử nghiệm hạt nhân để đảm bảo hiệu quả của kho vũ khí. Nếu điều đó xảy ra, “Nga cũng sẽ tiến hành thử nghiệm của riêng mình”, ông Putin khẳng định.

Đề cập khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, ông Putin cho biết phản ứng của Nga "sẽ là củng cố hệ thống phòng không của Liên bang Nga”.

Khi được hỏi về khả năng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), ông Putin bày tỏ sự lạc quan, cho rằng vẫn còn đủ thời gian để kéo dài thỏa thuận “miễn là Washington có thiện chí". New START là thỏa thuận giới hạn số lượng vũ khí tấn công chiến lược của Mỹ và Nga, dự kiến hết hạn vào ngày 5-2-2026.