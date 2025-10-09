VIDEO: Người biểu tình ném đá vào xe chở Tổng thống Ecuador, nghi có âm mưu ám sát 09/10/2025 11:11

(PLO)- Bộ trưởng Năng lượng Ecuador cho biết cảnh sát đã bắt 5 người liên quan vụ việc đoàn xe Tổng thống Ecuador bị ném đá, nghi có âm mưu ám sát nhà lãnh đạo này.

Ngày 8-10, lên tiếng liên quan vụ việc hàng trăm người ném đá vào đoàn xe của Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa, Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador - ông Gian Carlo Loffredo mô tả đây là “một âm mưu ám sát và hành động khủng bố nhằm vào Tổng thống”, theo đài RT. Theo ông Loffredo, mức độ hung hăng của vụ tấn công “cho thấy đây rõ ràng là âm mưu ám sát”.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ecuador - bà Ines Manzano cho biết cảnh sát đã bắt giữ 5 người liên quan vụ việc bị tình nghi là âm mưu ám sát Tổng thống Noboa.

Vụ việc xảy ra ngày 7-10, giữa lúc Ecuador đang chìm trong làn sóng biểu tình phản đối các cải cách kinh tế gây tranh cãi của chính phủ.

Khi đoàn xe của Tổng thống Noboa đến tỉnh Canar - khu vực miền trung nam có đông đồng bào bản địa - để khánh thành các dự án xử lý nước và nước thải, khoảng 500 người biểu tình đã bao vây, ném đá làm vỡ kính xe.

Đám đông biểu tình ném đá vào đoàn xe Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa. Nguồn: X

Đoạn video do phủ tổng thống công bố cho thấy khung cảnh hỗn loạn khi đoàn xe bị tấn công.

Bà Manzano cho biết xe chở tổng thống “bị hư hại nặng”, cảnh sát còn phát hiện nhiều vết đạn bên ngoài thân xe. Tổng thống Noboa may mắn không bị thương.

Nữ Bộ trưởng Năng lượng nói bà đã nộp báo cáo chính thức về “một âm mưu ám sát tổng thống” và cho biết 5 nghi phạm bị bắt sẽ bị truy tố tội khủng bố, hành vi có thể bị phạt tù tối đa 30 năm.

Có nhiều vết đạn bên ngoài xe chở Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa. Nguồn: X

Đám đông biểu tình ném đá vào đoàn xe Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa. Nguồn: X

Văn phòng tổng thống sau đó ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định “những kẻ tấn công sẽ bị truy tố tội khủng bố và mưu sát”, đồng thời nhấn mạnh vụ việc nhằm cản trở dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Tuy nhiên, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Ecuador hôm 8-10 thông báo rằng một thẩm phán tuyên bố việc bắt 5 người này là bất hợp pháp và đã ra lệnh thả họ.

Tổ chức Liên đoàn các dân tộc bản địa Ecuador (CONAIE) - lực lượng dẫn đầu phong trào biểu tình - thừa nhận có 5 thành viên bị bắt trong vụ việc nhưng phủ nhận việc có âm mưu ám sát. Chính quyền Noboa trước đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh vì “bất ổn nghiêm trọng trong nước”.

Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ecuador

Đây không phải lần đầu đoàn xe tổng thống bị tấn công. Tháng trước, khoảng 350 người biểu tình cũng đã xông vào đoàn xe của Tổng thống Noboa tại tỉnh Imbabura.

Các sự kiện bất ổn gần đây bắt nguồn từ loạt cải cách kinh tế và an ninh mà Tổng thống Noboa cho là cần thiết để ổn định đất nước và kiềm chế tội phạm ma túy. Quyết định chấm dứt khoản trợ giá nhiên liệu kéo dài hàng thập niên đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội, đặc biệt từ cộng đồng người bản địa và các nhóm thu nhập thấp.