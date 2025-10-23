VIDEO: Cận cảnh Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars dưới sự giám sát của ông Putin 23/10/2025 10:05

Ngày 22-10, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video quay cảnh lực lượng Nga diễn tập phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong khuôn khổ cuộc tập trận răn đe hạt nhân của nước này do đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát, theo đài RT.

Theo đoạn video, Nga đã thử nghiệm các yếu tố trên bộ, trên biển và trên không thuộc bộ ba răn đe hạt nhân của nước này.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars đã được phóng từ bãi thử vũ trụ quốc gia Plesetsk ở miền bắc nước Nga, hướng tới một địa điểm thử nghiệm ở bán đảo Kamchatka, thuộc vùng Viễn Đông nước Nga. Video Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy quá trình chuẩn bị phóng và khoảnh khắc tên lửa Yars phóng đi.

Cận cảnh Nga phóng tên lửa đạn đạo Yars. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/RT

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận còn bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ tàu ngầm hạt nhân Bryansk của Nga ở biển Barents, cũng như tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom chiến lược TU-95.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói với Tổng thống Putin rằng cuộc tập trận này bao gồm việc thực hành quy trình cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin cho biết cuộc diễn tập lực lượng hạt nhân chiến lược này của Nga là một cuộc tập trận thường lệ.