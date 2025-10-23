Mỹ và EU cùng lúc trừng phạt Nga, nhắm vào dầu và khí đốt 23/10/2025 05:59

(PLO)- Mỹ trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ của Nga, cùng lúc Liên minh châu Âu công bố gói trừng phạt thứ 9 nhắm vào công nghiệp khí đốt của Moscow.

Ngày 23-10, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga với lý do Moscow thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Giờ là lúc chấm dứt giết chóc và ngừng bắn ngay lập tức…Bộ Tài chính sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết để hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt thêm một cuộc chiến nữa. Chúng tôi khuyến khích các đồng minh cùng tham gia và tuân thủ các biện pháp trừng phạt này” - Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh.

Các lệnh trừng phạt này áp dụng cho các công ty con của Lukoil và Rosneft - 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga - vì "đang hoạt động hoặc đã từng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của nền kinh tế Nga". Danh sách của phía Mỹ nhắm đến 34 công ty con.

Bộ Tài chính Mỹ áp trừng phạt lên 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga. Ảnh: WIKIPEDIA

Theo Reuters, động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Nhà Trắng, vốn đang dao động giữa việc gây sức ép với Moscow và áp dụng cách tiếp cận hòa giải hơn nhằm đảm bảo hòa bình ở Ukraine. Chỉ mới tuần trước, ông Trump dường như muốn trì hoãn các hành động cứng rắn nhắm vào Moscow.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ cuộc gặp ​​với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest sắp tới và nói rằng ông không tin rằng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả mong muốn ở giai đoạn đối thoại này. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin này.

Trước đó, cũng trong ngày 22-10, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Moscow.

Gói trừng phạt này đưa ra lệnh cấm đầu tiên của khối đối với việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow kể từ ngày 1-1-2027. Lệnh cấm này sẽ cho phép các nhà cung cấp còn lại (Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) viện dẫn điều khoản bất khả kháng và phá vỡ các hợp đồng dài hạn với Moscow, nếu không có thể dẫn đến các vụ kiện tụng trị giá hàng tỉ euro.

Các lệnh trừng phạt cấm mọi giao dịch với tập đoàn dầu khí Rosneft và Gazprom Neft của Nga đồng thời đưa thêm 117 tàu thuộc “Hạm đội bóng tối” vào danh sách đen - hạm đội vốn được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên 558.

Các tàu thuyền Nga còn bị từ chối tiếp cận các cảng và dịch vụ của EU. Một loạt các biện pháp tài chính được áp dụng, nhắm vào một số ngân hàng, hệ thống thanh toán, khu kinh tế đặc biệt, nền tảng tiền điện tử và 45 thực thể của Nga bị cáo buộc tạo điều kiện cho hành vi lách luật, bao gồm 12 thực thể ở Trung Quốc và Hong Kong.