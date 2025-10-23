Ông Trump hủy thượng đỉnh với ông Putin 23/10/2025 05:29

(PLO)- Tổng thống Trump bất ngờ cho biết ông đã huỷ hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch với Tổng thống Putin vì "cảm thấy điều đó không ổn".

Ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã hủy hội nghị thượng đỉnh đã lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin, với lý do thiếu tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao và cảm thấy thời điểm không thích hợp, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin vì tôi cảm thấy điều đó không ổn. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Vì vậy, tôi đã hủy bỏ, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó [cuộc gặp với ông Putin - PV] trong tương lai” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với các cuộc đàm phán bị đình trệ.

"Thành thật mà nói, điều duy nhất tôi có thể nói là, mỗi lần tôi nói chuyện với ông Vladimir [Putin], tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chúng chẳng đi đến đâu cả. Chúng chẳng đi đến đâu cả" - ông Trump nói.

Tuần trước, ông Trump cho biết ông dự định gặp tổng thống Nga tại Budapest (Hungary) sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm dài mà ông Trump mô tả là "rất hiệu quả".

Trước khi ông Trump thông báo huỷ bỏ cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin hôm 22-10 nói rằng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest vẫn chưa được ấn định và cần có thời gian để thực hiện việc này, theo hãng thông tấn TASS.

Việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh diễn ra khi Nhà Trắng công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Đây được xem là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây áp lực lên Moscow về các hoạt động quân sự liên tục của nước này ở Ukraine.

Các hạn chế này nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng như các công ty con.

Ông Trump cho biết ông cảm thấy đã đến lúc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga như một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm thúc đẩy Moscow chấm dứt cuộc chiến với Ukraine.

“Đây là một ngày rất quan trọng đối với những gì chúng tôi đang làm. Đây là những lệnh trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng rất lớn, nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn của họ và chúng tôi hy vọng chúng sẽ không kéo dài. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc chiến sẽ được giải quyết” - ông Trump nhấn mạnh.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.