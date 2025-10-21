Ngoại trưởng Nga và Mỹ điện đàm, chuẩn bị thượng đỉnh Trump-Putin 21/10/2025 08:00

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ngày 20-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đài RT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo bộ này, hai nhà ngoại giao đã có cuộc thảo luận “mang tính xây dựng” về các biện pháp thực thi những thỏa thuận trước đó giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cũng xác nhận cuộc gọi, cho biết ông Rubio đã nhấn mạnh “tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc sắp tới như một cơ hội để Moscow và Washington hợp tác thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững” giữa Nga và Ukraine.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi ông Putin và ông Trump tuần trước có cuộc nói chuyện lần đầu tiên sau gần hai tháng, bàn về các hướng giải quyết xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA

Sau cuộc gọi này, Điện Kremlin và Nhà Trắng thông báo hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Budapest (Hungary) để tiếp tục thảo luận về các bước tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

Kể từ đó, các quan chức Nga, Mỹ và Hungary đều xác nhận công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được tiến hành.

Quá trình chuẩn bị bao gồm các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa ông Lavrov và ông Rubio - những người dự kiến sẽ ấn định thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng ông Lavrov và ông Rubio có thể sẽ gặp trực tiếp trong tuần này, sớm nhất là vào ngày 23-10.

Các quan chức Nga và Mỹ đều cho biết hội nghị thượng đỉnh có khả năng sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto hôm 18-10 viết trên Facebook rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang “diễn ra khẩn trương”.