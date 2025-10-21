Ông Zelensky nói sắp mua 25 hệ thống Patriot, minh định về cuộc gặp với ông Trump 21/10/2025 05:42

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17-10 là thành công và mang lại tiến triển với Ukraine trong việc mua thêm các hệ thống phòng không mới, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu với báo giới ngày 19-10, phát sóng ngày 20-10, ông Zelensky nói rằng thông điệp của ông Trump tại cuộc gặp là “tích cực”.

“Sau nhiều vòng trao đổi kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với ông Trump và đội ngũ của ông ấy, thông điệp mà tôi nhận được, theo quan điểm của tôi, là tích cực: rằng chúng tôi giữ vững vị trí của mình trên tiền tuyến” - tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky cho biết sau chuyến thăm Mỹ, Ukraine hiện đang chuẩn bị hợp đồng mua 25 hệ thống phòng không Patriot - một bước tiến lớn giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, thủ đô Washington DC (Mỹ) ngày 17-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Ukraine đưa ra bình luận này trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin rằng trong cuộc gặp ông Trump đã gây áp lực buộc ông Zelensky phải nhượng bộ lãnh thổ. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin rằng cuộc gặp diễn ra rất căng thẳng và ông Trump nhiều lần sử dụng ngôn từ cứng rắn.

“Mọi chuyện khá tồi tệ” - một nguồn tin mô tả với Reuters về cuộc gặp.

“Thông điệp là: ‘Đất nước của ông sẽ bị tàn phá’ nếu Ukraine không đạt được thỏa thuận với Nga” - nguồn tin nói về thông điệp của ông Trump tại cuộc gặp.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Ngày 20-10, ông Trump nói rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế “phức tạp hơn một chút”.

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang thúc đẩy một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được điều đó, nhưng tình hình đã trở nên khó chịu vì có hai nhà lãnh đạo thực sự không thích nhau” - tổng thống Mỹ nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

Khi được hỏi về việc ông thay đổi quan điểm liên quan khả năng chiến thắng của Ukraine, ông Trump đáp: “Tôi không nghĩ họ sẽ thắng, nhưng họ vẫn có thể thắng. Tôi chưa bao giờ nói họ chắc chắn thắng. Tôi nói họ có thể thắng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chiến tranh là thứ rất kỳ lạ mà”.