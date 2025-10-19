Thủ tướng Anh muốn châu Âu cùng ông Trump xây dựng kế hoạch hòa bình ‘kiểu Gaza’ cho Ukraine 19/10/2025 08:16

(PLO)- Trang Axios dẫn nguồn tin rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Châu Âu tham gia cùng Mỹ xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine theo kiểu kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Dải Gaza.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia cùng Mỹ xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine dựa trên kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Dải Gaza, trang Axios ngày 18-10 dẫn nguồn tin cho hay.

Thủ tướng Starmer đưa ra phát biểu này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sau cuộc gặp giữa ông Zelensky với ông Trump tại Mỹ ngày 17-10.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo Axios, trong cuộc trao đổi, ông Starmer nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu nên phối hợp với Mỹ “soạn thảo một kế hoạch hòa bình cho Ukraine dựa theo khuôn mẫu” của kế hoạch 20 điểm về Gaza mà ông Trump đã đề xuất.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, trong cuộc gọi, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã đề xuất tổ chức một cuộc điện đàm khẩn cấp giữa các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu vào cuối tuần, nhằm phối hợp các bước đi tiếp theo về Ukraine.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng.

Một trong các nguồn tin nói với Axios rằng cuộc gặp “không hề dễ dàng”, trong khi nguồn khác thẳng thắn nói rằng “đó là một cuộc gặp căng thẳng” khi ông Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk.

“Không ai to tiếng, nhưng ông Trump rất cứng rắn” - nguồn tin đầu tiên nói.

“Ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố mạnh mẽ trong cuộc gặp, và ở vài thời điểm, bầu không khí trở nên khá căng thẳng” - theo nguồn tin thứ hai.

Các nguồn tin nói thêm rằng cuộc gặp kết thúc đột ngột sau hơn 2 giờ.

“Tôi nghĩ là xong rồi. Hãy xem tuần tới thế nào” - nguồn tin dẫn lời ông Trump. Tổng thống Mỹ được cho là ám chỉ đến các cuộc đàm phán Nga - Mỹ sắp tới, dự kiến được tổ chức tại Hungary.

Anh, Mỹ, Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.