Chiến sự Nga-Ukraine 20-10: Giao tranh khắp Donetsk, Kherson; Nga sử dụng bom dẫn đường mới ở chiến trường Kharkiv? 20/10/2025 08:30

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Giao tranh khắp Donetsk, Kherson; Ukraine nói Nga lần đầu sử dụng loại bom dẫn đường mới tấn công Kharkiv; Mỏ than Ukraine bị tấn công, 192 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 19-10 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Mỏ than Ukraine bị tấn công, 192 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất

Công ty năng lượng DTEK của Ukraine ngày 19-10 cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào một mỏ than ở tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 192 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo DTEK, đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ tư nhắm vào các doanh nghiệp than của công ty trong hai tháng qua, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, 192 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Một chiến dịch cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai để đưa các công nhân lên mặt đất.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Công ty sau đó thông báo rằng tất cả 192 nhân viên đã được đưa lên mặt đất an toàn. Không có thợ mỏ nào bị thương trong vụ việc.

DTEK là công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Ukraine. Các cơ sở của công ty đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Nga, buộc phải ngừng sản xuất và làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiệt sưởi cho các khu dân cư.

Theo The Kyiv Independent, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine khi mùa lạnh đang đến gần, nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình không có điện.

Người dân Ukraine đang đối mặt nguy cơ một mùa đông mất điện nữa, khi Nga bị cho là đang tìm cách gây ra điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là “thảm họa năng lượng” trên toàn quốc.

Ukraine: Nga lần đầu sử dụng loại bom dẫn đường mới tấn công Kharkiv

The Kyiv Independent ngày 19-10 dẫn thông tin từ Văn phòng công tố ở Kharkiv cho biết rằng lực lượng Nga lần đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường nhằm vào thành phố Lozova, tỉnh Kharkiv.

Cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút chiều 18-10 (theo giờ địa phương), nhắm vào một khu dân cư, làm hư hại nhà cửa và các công trình phụ. Chính quyền ban đầu báo cáo có 6 người bị thương, nhưng sau đó đã xác nhận lại con số là 5 người. Tất cả các nạn nhân đều đang được điều trị y tế.

Các nhà điều tra cho biết vũ khí này được phóng từ lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Chính quyền đã xác định loại vũ khí được sử dụng là một loại bom dẫn đường trên không mới, có động cơ tên lửa, tên là UMPB-5R, có khả năng bay xa khoảng 130 km. Các công tố viên cho biết đây là lần đầu tiên Nga sử dụng loại bom này để tấn công Lozova.

Moscow chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát một phần TP Kherson, giao tranh tiếp diễn tại Donetsk

Ngày 19-10, giới chức Nga cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Kherson (tỉnh cùng tên) và hiện kiểm soát khu công nghiệp ở tả ngạn sông Dnieper cùng một số khu dân cư lân cận, theo hãng thông tấn TASS.

Lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nói rằng quân đội Nga hiện nắm quyền kiểm soát khu vực công nghiệp ở tả ngạn sông Dnieper và nhiều khu định cư ngoại ô nằm trên các đảo ở hạ lưu sông, kéo dài ra đến Biển Đen.

“Chiến dịch giành quyền kiểm soát Kherson đã bắt đầu” - ông Saldo nói.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trước đó, vào ngày 9-11-2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là ông Sergey Shoigu đã ra lệnh rút quân khỏi hữu ngạn sông Dnieper - nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh Kherson - để chuyển sang phòng thủ ở tả ngạn.

Lý do được đưa ra là nguy cơ các lực lượng Nga bị cô lập nếu xảy ra tình trạng ngập lụt do vỡ đập nhà máy thủy điện Kakhovka. Hơn 115.000 người dân đã được sơ tán khỏi khu vực này.

. Trong khi đó, tại mặt trận Donetsk, lực lượng Nga cho biết đã kiểm soát được làng Novopavlovka gần thành phố Krasnoarmeisk.

Phó chỉ huy tiểu đoàn tấn công thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 55 của nhóm tác chiến Trung tâm - ông Alexander Drobotov nói rằng việc kiểm soát Novopavlovka đã “phá vỡ hệ thống phòng thủ thống nhất của quân đội Ukraine giữa Krasnoarmeisk và Dimitrov”.

Ông Drobotov cho biết thêm việc chiếm giữ ngôi làng này sẽ giúp quân Nga tiếp tục chiến dịch nhằm bao vây hoàn toàn khu vực Dimitrov. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin về việc kiểm soát Novopavlovka.

Ngoài ra, một nguồn tin an ninh Nga nói với TASS rằng gần 100 người mang hộ chiếu Mỹ đã thiệt mạng khi tham chiến tại Ukraine kể từ tháng 2-2022. Theo nguồn tin này, họ là những người “tham gia chiến đấu bên phía lực lượng Ukraine”.

Danh sách được công bố bao gồm một số cái tên như Maximilian Jacob Arnett, William Francis McGrath, Jason Katchenago, Alexander Lee Kling và Thomas Riley Hamburger.

Hiện phía Ukraine và Mỹ chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.