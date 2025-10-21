Nga kỳ vọng gì về thượng đỉnh Budapest giữa ông Trump và ông Putin? 21/10/2025 05:38

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết các phái đoàn Nga và Mỹ vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Budapest.

Ngày 20-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng hội nghị thượng đỉnh ở Budapest giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ mang lại một số tiến triển hướng tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

"Trước tiên, chúng tôi muốn đạt được một số tiến triển trong lộ trình giải quyết vấn đề Ukraine. Và nhân cuộc họp này để thảo luận về quan hệ song phương" - ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về kỳ vọng của Moscow từ hội nghị thượng đỉnh Budapest.

Ông Peskov cũng cho biết rằng việc Thủ tướng Hungary Viktor Orban duy trì cả sự hợp tác mang tính xây dựng với Tổng thống Putin và mối quan hệ nồng ấm với Tổng thống Trump đã giúp các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ chọn Budapest làm địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sergey Bobylev/POOL/TASS

Dù vậy, ông Peskov cho biết các phái đoàn Nga và Mỹ vẫn chưa bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Budapest.

"Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Tất nhiên, mọi người đều đang bận rộn thực hiện các chỉ thị do hai vị tổng thống đưa ra. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán quy mô lớn và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa bắt đầu" - ông Peskov chia sẻ.

Cũng trong buổi họp báo ngày 20-10, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin tờ The Washington Post đưa tin rằng trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 16-10, Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng xem xét việc từ bỏ một phần các tỉnh Zaporizhia và Kherson, hiện do Nga kiểm soát một phần, để đổi lấy quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

"Chúng tôi đã công bố tất cả thông tin về cuộc điện đàm mà chúng tôi muốn chia sẻ. Chúng tôi không có gì để bổ sung thêm" - ông Peskov nhấn mạnh.

Vào ngày 16-10 sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sớm gặp nhau tại Budapest. Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận rằng Moscow và Washington sẽ "không chậm trễ" bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mới giữa ông Putin và ông Trump.

Đáp lại, Thủ tướng Orban đã ra lệnh thành lập một ủy ban tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị thượng đỉnh, tuyên bố rằng công tác chuẩn bị "đã bắt đầu vào tối 16-10".

Ngày 20-10, ông Orban lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Budapest có ý nghĩa sống còn sâu sắc đối với Hungary, vì nó có khả năng chấm dứt xung đột đang diễn ra ở Ukraine, một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Hungary.

“Thành công của các cuộc đàm phán hòa bình tại Budapest là vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của Hungary. Chúng ta phải làm mọi cách có thể để đạt được mục tiêu này” - thủ tướng Hungary nhấn mạnh.