Điện Kremlin bình luận về thời điểm tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin 22/10/2025 06:37

(PLO)- Phía Điện Kremlin cho biết thượng đỉnh Trump-Putin cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc, thêm rằng hiện chưa có ngày nào được ấn định.

Ngày 21-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng cần có sự "chuẩn bị nghiêm túc" cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hungary.

Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn chưa có ngày giờ cụ thể nào được ấn định cho thượng đỉnh Trump-Putin sắp tới, đài RT đưa tin.

"Cần có sự chuẩn bị nghiêm túc. Quý vị đã nghe các tuyên bố từ phía Mỹ và từ phía chúng tôi rằng việc này có thể cần thời gian. Vì vậy, chưa có khung thời gian xác định nào được thiết lập" - ông Peskov nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Một quan chức Nhà Trắng cũng chia sẻ với hãng tin Al Jazeera rằng hiện chưa có kế hoạch nào để ông Trump và ông Putin "gặp nhau trong tương lai gần".

Các bình luận trên xuất hiện trong bối cảnh truyền thông phương Tây đưa tin về khả năng trì hoãn hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Nga.

Hôm 20-10, đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (vốn được xem là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh) đã "bị tạm dừng" và "sẽ không diễn ra trong tuần này".

Theo CNN, nguyên nhân là do "những kỳ vọng khác biệt" về một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, và ông Rubio "không có khả năng đề xuất cuộc gặp Putin-Trump diễn ra vào tuần tới".

Phản ứng trước các thông tin này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định công tác chuẩn bị sâu rộng vẫn đang được tiến hành cho sự kiện mà ông gọi là "quan trọng".

Ông Ryabkov bác bỏ các báo cáo của truyền thông về việc hoãn hội nghị thượng đỉnh, gọi chúng là những "thông tin nhiễu" do phía châu Âu tung ra nhằm phá vỡ tiến trình ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng từ chối bình luận về những đồn đoán của giới truyền thông liên quan đến ngày gặp mặt tiềm năng giữa hai ngoại trưởng Lavrov và Rubio.

Cùng ngày 21-10, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông ngạc nhiên khi đọc thông tin trên truyền thông Mỹ rằng thượng đỉnh Trump-Putin có thể bị hoãn.

“Hôm nay, tôi đọc với sự ngạc nhiên rằng theo các thông tin của đài CNN, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể bị hoãn, sau cuộc trò chuyện hôm qua của tôi với Ngoại trưởng Rubio” - ông Lavrov nói.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 21-10, Tổng thống Trump nói rằng cuộc gặp tiềm năng giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary không nên bị “lãng phí”, theo hãng tin Reuters.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích, cũng không muốn lãng phí thời gian, nên tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.