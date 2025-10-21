Nga bác tin thượng đỉnh Trump-Putin bị hoãn 21/10/2025 18:52

(PLO)- Các quan chức Nga bác tin rằng kế hoạch tổ chức thượng đỉnh Trump-Putin bị hoãn, cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đang tìm cách phá hoại cuộc đối thoại này.

Ngày 21-10, các quan chức Nga bác tin rằng kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đình chỉ, theo đài RT.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông ngạc nhiên khi đọc thông tin trên truyền thông Mỹ rằng thượng đỉnh Trump-Putin có thể bị hoãn.

“Hôm nay, tôi đọc với sự ngạc nhiên rằng theo các thông tin của đài CNN, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có thể bị hoãn, sau cuộc trò chuyện hôm qua của tôi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov thì nói rằng công tác chuẩn bị quy mô lớn vẫn đang được tiến hành cho “sự kiện quan trọng” mà hai nhà lãnh đạo đã thống nhất tổ chức tại Hungary trong cuộc điện đàm gần đây.

Ông Ryabkov lưu ý rằng các thông tin rằng hội nghị thượng đỉnh bị hoãn là những “chiêu tung tin” nhằm làm gián đoạn tiến trình ngoại giao.

“Các nước EU và NATO đang tìm cách phá hoại mọi nỗ lực” - ông Ryabkov nói, đồng thời cáo buộc EU là “lực lượng mang tính hủy hoại nhất trên trường quốc tế hiện nay”.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng bình luận về những thông tin mà bà gọi là “rạp xiếc thông tin” của truyền thông phương Tây, cho rằng các bài báo dựa trên nguồn tin ẩn danh không đáng tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cũng cáo buộc các nước châu Âu hiện không quan tâm đến hòa bình mà đang khuyến khích Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự.

“Hiện tại, người châu Âu thực sự không tập trung vào hòa bình và làm rất ít để đạt được điều đó” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết thêm rằng thời điểm diễn ra thượng đỉnh Trump-Putin vẫn chưa rõ vì "cần có sự chuẩn bị nghiêm túc".

Bình luận của các quan chức Nga được đưa ra sau khi CNN dẫn nguồn tin rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh “đã bị gác lại, ít nhất là tạm thời”.

Bài báo nói rằng cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Rubio đã bị hoãn sau cuộc điện đàm ngày 20-10 do lập trường đàm phán của Nga không có thay đổi đáng kể.

Mỹ và châu Âu chưa bình luận về thông tin trên.