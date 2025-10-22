Nga lên tiếng việc Ba Lan muốn chặn máy bay chở ông Putin đến Hungary 22/10/2025 06:00

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích lời cảnh báo của Ba Lan về việc chặn máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu máy bay qua không phận Ba Lan đến Hungary.

Ngày 21-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Ba Lan dường như sẵn sàng thực hiện hành động “khủng bố” khi ám chỉ sẽ chặn máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo rằng Warsaw “không thể bảo đảm” sẽ không chặn chuyên cơ của Tổng thống Putin nếu máy bay này bay qua không phận Ba Lan đến Hungary để dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Sikorski cho rằng hành động như vậy có thể thực hiện theo lệnh của toà án Ba Lan dựa trên yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Bình luận về vấn đề này, ông Lavrov nói rằng việc Ba Lan từ chối bảo đảm an toàn cho nhà lãnh đạo Nga cho thấy Warsaw “sẵn sàng sử dụng đến khủng bố”.

“Ba Lan giờ đây đã sẵn sàng tự mình thực hiện các hành động khủng bố” - ngoại trưởng Nga nói.

“Vậy là Ba Lan đã ban hành một phán quyết chính thức của tòa án, về bản chất là biện minh cho vụ tấn công khủng bố nhằm vào đường ống Nord Stream, và giờ đây ngoại trưởng nước này lại nói rằng nếu tòa án Ba Lan yêu cầu, họ sẽ chặn việc di chuyển tự do của máy bay chở nhà lãnh đạo Nga” - ông Lavrov nói thêm.

Ba Lan chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.

Theo RT, Điện Kremlin chưa tiết lộ chi tiết về công tác hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại Hungary.

ICC đã ban hành lệnh bắt ông Putin với cáo buộc bắt cóc trẻ em Ukraine. Moscow gọi cáo buộc này là mang động cơ chính trị và dựa trên thông tin sai lệch do Kiev cung cấp.

Không giống Ba Lan, Nga không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Trong, Hungary tuyên bố rút khỏi ICC và từ chối thi hành các lệnh của tòa.