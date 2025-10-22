Nga cập nhật thông tin về thượng đỉnh Budapest giữa ông Putin và ông Trump 22/10/2025 18:45

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông tin và minh định lại một số đồn đoán về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Budapest giữa ông Trump và ông Putin.

Trong cuộc họp báo ngày 22-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết rằng kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Budapest là quyết định chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, theo hãng thông tấn TASS.

"Đó là mong muốn chung” - ông Peskov trả lời khi được hỏi ai là người đưa ra ý tưởng cho cuộc gặp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8-2025. Ảnh: Sergey Bobylev/POOL/TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest vẫn chưa được ấn định và cần có thời gian để thực hiện việc này.

"Thời gian [của hội nghị thượng đỉnh Nga và Mỹ] vẫn chưa được xác định, vẫn cần phải lên kế hoạch, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó và cần có thời gian" - ông Peskov trả lời khi được hỏi liệu có sự tạm dừng trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump hay đơn giản là thời gian vẫn chưa được ấn định.

Khi được hỏi liệu có điều gì cụ thể khiến quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh trở nên phức tạp hay không, ông Peskov trả lời rằng "không có gì mới để nói về vấn đề này".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cùng ngày cũng cho biết không có trở ngại đáng kể nào đối với kế hoạch tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Nga.

"Tôi không thấy có trở ngại đáng kể nào. Vấn đề là liệu các thông số do tổng thống [Nga và Mỹ] đề ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage (bang Alaska, Mỹ) có được cụ thể hóa hay không, và chúng ta phải thừa nhận rằng đây là một quá trình khó khăn. Nhưng đó chính là mục đích của các nhà ngoại giao: giải quyết vấn đề này" - ông Ryabkov lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Ryabkov cũng phủ nhận thông tin của đài CNN trước đó rằng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Budapest, vốn đã được chuẩn bị trong vài ngày qua và dự kiến ​​sẽ là bước mở đầu cho các cuộc đàm phán cấp cao, đã bị hoãn vô thời hạn.

"Không có thỏa thuận nào về vấn đề này. Do đó, tôi xin cảnh báo trước với tất cả những ai có ý định viết lại rằng có điều gì đó đã bị hủy bỏ: đừng làm như vậy" - ông Ryabkov nói.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.