Việt Nam đón làn sóng công nghệ tiên tiến từ 17 doanh nghiệp Hà Lan 22/10/2025 16:36

(PLO)- 17 doanh nghiệp và tổ chức Hà Lan chuyên về công nghệ nước tiên tiến, quản lý nước và quản lý chất thải đã chia sẻ những ý tưởng, dự án, công nghệ với các đối tác Việt Nam trong một sự kiện triển lãm.

Ngày 22-10, 17 doanh nghiệp và tổ chức Hà Lan chuyên về công nghệ nước tiên tiến, quản lý nước và quản lý chất thải đã tham gia Triển lãm Viet Water/WETV Expo 2025 - sự kiện thường niên lớn nhất của ngành nước Việt Nam, diễn ra tại TP.HCM.

Hà Lan, Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cho biết thông điệp mà Hà Lan muốn truyền tải thông qua gian hàng gồm 17 tổ chức, doanh nghiệp của nước này tại triển lãm là Hà Lan và Việt Nam có cùng mối quan tâm chung, tập trung vào việc thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, xử lý rác thải và quản trị nguồn nước hiệu quả bằng những công nghệ tiên tiến.

Đại sứ Hà Lan Kees van Baar trả lời phỏng vấn tại gian hàng Hà Lan. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Đại sứ Kees van Baar nhấn mạnh rằng Hà Lan và Việt Nam có rất nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề về nước và chất thải, vốn là những thách thức vừa mang tính toàn cầu, vừa đặc thù địa phương. Theo ông, doanh nghiệp Hà Lan có những giải pháp công nghệ đa dạng và tiên tiến về xử lý nước, rác thải và sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Dẫn chứng về một giải pháp sáng tạo trong xử lý rác thải tham gia triển lãm lần này, Đại sứ Hà Lan cho biết công ty Upp! Circular Impact của Hà Lan đang mong muốn giới thiệu tới các đối tác Việt Nam giải pháp tái chế rác thải nhựa khó phân hủy thành sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Gian hàng Hà Lan với 17 doanh nghiệp và tổ chức Hà Lan chuyên về công nghệ nước tiên tiến, quản lý nước và quản lý chất thải tham gia, trong đó có Upp! Circular Impact. Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÀ LAN

Theo ông Kees van Baar, tiềm năng của giải pháp này rất lớn khi Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và xây dựng rất nhiều công trình mà những công trình này thì cần những vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường. Đại sứ Hà Lan cho biết loại vật liệu mà Upp! Circular Impact sản xuất từ rác thải đã được sử dụng rộng rãi ở Hà Lan và châu Âu và giờ đây công ty này muốn giới thiệu tại Việt Nam.

Từ rác thải nilon tới những "viên gạch" bền vững

Trao đổi sâu hơn với Pháp Luật TP.HCM, đại diện dự án của công ty Upp! Circular Impact cho biết công ty tập trung vào xử lý rác thải nhựa khó tái chế, khó phân hủy và không hấp dẫn những người thu gom phế liệu nhặt về bán lại như bao bì nilon, màng nhựa sử dụng trong ngành công nghiệp đóng gói và nông nghiệp, hay rác thu hồi từ các bãi chôn lấp. Đây vốn là những loại rác khó xử lý và phần lớn được chất thành đống ở các bãi rác địa phương và thậm chí bị đổ thẳng xuống biển.

Đại diện dự án của công ty Upp! Circular Impact giới thiệu vật liệu thành phẩm làm từ rác thải, có thể thay thế các vật liệu hiện có như gỗ, nhựa. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Thành phẩm từ rác này có thể được ứng dụng để làm vật liệu xây dựng như các loại sàn nổi cho các khu vực sảnh đón, ban công, xung quanh hồ bơi, lối đi bộ, boong tàu; làm cầu đi bộ, cầu tàu và bờ kè kênh rạch; đồ nội, ngoại thất như ghế ngồi, ban công. Vật liệu này được cho là có thể thay thế và “qua mặt” các vật liệu hiện có như gỗ, nhựa, khi có độ bền cao, lên tới 50 năm, và giá thành rẻ.

Nói thêm về vấn đề giá thành rẻ, đại diện công ty Upp! Circular Impact cho biết vì nguyên liệu đầu vào giá rẻ - chỉ là rác, công nghệ châu Âu giúp cắt ngắn giai đoạn tái chế, tiết kiệm điện, nước, tính tự động hóa cao, nhân công ít nên khiến cho vật liệu này cạnh tranh hơn so với các vật liệu đã đã có trên thị trường.

Theo đại diện này, công nghệ châu Âu mà công ty mang lại sẽ giúp cắt ngắn giai đoạn tái chế, tiết kiệm tài nguyên nước và hạn chế xả thải tối đa. Lý do là rác sau khi thu gom không cần rửa sạch mà chỉ cần sấy khô và chuyển vào máy với hệ thống đùn và đúc tự động tạo ra thành phẩm. Công nghệ này cũng không dùng biện pháp đốt nên không phát sinh ra khí thải.

Hiện công ty Upp! Circular Impact đang gọi vốn và xin giấy chứng nhận đầu tư FDI để xây dựng dự án Nhà máy nhựa tuần hoàn UPP! tại Hưng Yên với công suất xử lý 4.500 tấn rác thải nhựa mỗi năm và hướng tới việc nâng lên 15.000 tấn/năm.