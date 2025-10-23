Chiến sự Nga-Ukraine 23-10: Ukraine giành đất ở Donetsk; Nga hạ loạt HIMARS, Su-27 của Ukraine 23/10/2025 08:15

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn đáng chú ý với tin Kiev giành được đất ở Donetsk; Ukraine liệt kê thiệt hại Nga từ khi chiến tranh bùng nổ; Nga cập nhật thiệt hại, thương vong Ukraine trong ngày; Ông Trump hủy gặp ông Putin.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine có thắng lợi ở Donetsk, nêu thiệt hại Nga từ khi chiến tranh bùng nổ

Ngày 22-10, Bộ tư lệnh Lực lượng tấn công đường không cho biết quân Ukraine đã giành được làng Kucheriv Yar ở TP Dobropillia - là một trong những tâm điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine tại tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, trong chiến dịch giành lại Kucheriv Yar, lực lượng Ukraine đã bắt giữ hơn 50 lính Nga làm tù binh. Bộ này cũng tuyên bố Ukraine đang từng bước giành lại lãnh thổ của mình.

Kucheriv Yar là một trong số nhiều ngôi làng bị lực lượng Nga tràn vào trong cuộc tấn công mạnh vào phòng tuyến của Ukraine vào tháng 8 ở TP Dobropillia.

Lính phòng không Ukraine tác chiến ở tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cũng trong ngày 22-10, đơn vị Sargas thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Makhachkala, Cộng hòa Dagestan (Nga) - nhà máy được cho là cung cấp nguồn cung năng lượng cho lực lượng Nga.

Theo video được công bố trên các kênh Telegram của Nga, ít nhất 1 máy bay không người lái (UAV) đã tấn công và vô hiệu hóa thành công một đơn vị chưng cất dầu thô. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu này.

Ngày 22-10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 1.133.250 quân tại Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nổ ra vào ngày 24-2-2022.

Theo Bộ này, Nga cũng mất 11.280 xe tăng, 23.447 xe chiến đấu bọc thép, 65.122 xe và thùng nhiên liệu, 33.914 hệ thống pháo, 1.524 hệ thống rocket phóng loạt, 1.229 hệ thống phòng không, 428 máy bay chiến đấu, 346 trực thăng, 72.760 UAV, 28 tàu và thuyền và 1 tàu ngầm.

Nga hạ chiến đấu cơ Su-27, khiến hơn 1.500 lính Ukraine thương vong



Cập nhật chiến sự ngày 22-10, Bộ Quốc phòng nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Ivanovka ở tỉnh Dnipropetrovsk và Pavlovka ở tỉnh Zaporizhzhia, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.525 lính trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở các khu vực tiền tuyến trong ngày, nhất là ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-27, 4 tên lửa hành trình, 3 quả bom dẫn đường, 4 tên lửa của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 224 UAV.

Bộ này nói thêm rằng Nga đã mở cuộc tấn công lớn vào rạng sáng 22-10 vào các địa điểm năng lượng thuộc khu vực công nghiệp-quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các khu vực dân sự của Nga.

Công nhân ở Kiev ngày 22-10 dọn dẹp đống đổ nát trong sân của một khu chung cư bị hư hại do Nga tấn công tên lửa và UAV. Ảnh: AFP

Theo đó, Nga đã dùng vũ khí chính xác tầm xa trên bộ và trên không để tấn công, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không và UAV. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các mục tiêu mà Nga muốn nhắm đến đã bị đánh trúng nhưng không cung cấp chi tiết đó là những mục tiêu nào.

Ông Trump hủy thượng đỉnh với ông Putin

Ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã hủy cuộc gặp đã lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin vì tôi cảm thấy điều đó không ổn. Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Vì vậy, tôi đã hủy bỏ, nhưng chúng tôi sẽ nhóm họp trong tương lai” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Theo ông Trump, mỗi lần ông nói chuyện với ông Putin, ông đều có những cuộc thảo luận tốt đẹp nhưng rồi chúng chẳng đi đến đâu cả.

Tuần trước, ông Trump cho biết ông dự định gặp tổng thống Nga tại Budapest (Hungary) sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm dài mà ông Trump nói rằng đó là cuộc điện đàm rất hiệu quả.

Ông Trump cũng khẳng định thông tin Washington chấp thuận cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga trên báo Wall Street Journal đưa tin là sai sự thật, đồng thời nói thêm rằng Mỹ "không liên quan gì những tên lửa đó".

“Bài báo nói rằng tôi đã cho phép Ukraine phóng tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga. Tôi không làm điều đó. Thứ hai, Ukraine không dùng tên lửa của chúng tôi mà là tên lửa của châu Âu, hoặc từ một nơi nào đó. Những gì Ukraine làm thì tôi không kiểm soát được nhưng tôi kiểm soát được tên lửa của chúng tôi. Họ không bắn tên lửa của chúng tôi” - ông Trump nói.

Ukraine sẽ mua tới 150 chiến đấu cơ Gripen E Thụy Điển

Ngày 22-10, Ukraine và Thụy Điển đã ký một văn bản bày tỏ ý định thực hiện một hợp đồng vũ khí lớn và dài hạn, trong đó có việc Ukraine sẽ mua từ 100 đến 150 máy bay chiến đấu Gripen E hiện đại của Thụy Điển để tăng cường sức mạnh cho Không quân Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Thụy Điển, là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu của ông sau chuyến thăm Na Uy.

Ông Zelensky cho biết Kiev đặt mục tiêu mua ít nhất 100 máy bay chiến đấu Gripen và Ukraine sẽ làm mọi cách để đảm bảo có thể bắt đầu sử dụng Gripen ngay từ năm sau.

"Chúng tôi hiểu mình đang chiến đấu với ai và Gripen là một trong những chiến đấu cơ tốt nhất thế giới" - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng các phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên chiến đấu cơ Thụy Điển này.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết dù thỏa thuận này không cung cấp bất kỳ khoản tài trợ mới nào ngay lập tức cho Ukraine nhưng nó lại là một thỏa thuận lớn giữa doanh nghiệp quốc phòng Saab - nhà sản xuất chiến đấu cơ Gripen và các loại vũ khí khác, và Ukraine liên quan 100 đến 150 chiến đấu cơ Gripen E.