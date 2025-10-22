Chiến sự Nga - Ukraine 22-10: Nga tấn công ồ ạt loạt TP ở Ukraine; Ngày thương vong lớn với Kiev 22/10/2025 07:21

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 108 trận giao tranh trong ngày; Ukraine tổn thất 1.460 binh sĩ trong ngày; Ông Zelensky nói Nga tăng tấn công khi mối đe dọa từ Tomahawk giảm dần.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang khi Moscow gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Nga tấn công ồ ạt loạt TP ở Ukraine

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 21-10 xảy ra 108 cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga.

Lữ đoàn cơ giới số 45 của Ukraine trên tiền tuyến khi chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn. Ảnh: X

. Các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev và các TP khác của Ukraine vào rạng sáng 22-10 khi Nga tiến hành một cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng vụ tấn công xảy ra ngay sau khi Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào Nga. Vụ tấn công của Ukraine được cho là nhắm vào Nhà máy Hóa chất Bryansk của Nga.

Theo Kyiv Independent, người dân Kiev nghe thấy tiếng nổ trong TP vào khoảng 1 giờ 10 sáng 22-10 (giờ địa phương), ngay sau khi Không quân Ukraine ban hành cảnh báo về tên lửa đạn đạo. Khoảng 30 phút sau, một loạt tiếng nổ khác lại vang lên.

Các vụ nổ cũng đã được báo cáo ở các tỉnh Dnipro, Zaporizhzhia và TP cảng Izmail (tỉnh Odessa).

Thị trưởng TP Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết một đám cháy đã bùng phát trong TP và lực lượng y tế đã được điều động đến hiện trường. Chưa có thông tin về thương vong.

Các vụ tấn công ở Izmail được cho là đã gây mất điện toàn TP.

. Trước đó, chính quyền các địa phương ở Ukraine nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào TP Sumy (tỉnh Sumy) và TP Novhorod-Siverskyi (tỉnh Chernihiv) trong ngày 21-10 đã làm 4 người chết và 16 người bị thương.

Tỉnh trưởng Chernihiv - ông Viacheslav Chaus viết trên Telegram rằng Nga đã tấn công Novhorod-Siverskyi bằng UAV Shahed và khoảng 20 địa điểm đã bị tấn công.

Cuộc tấn công làm 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại, theo ông Chaus.

Tỉnh trưởng Sumy - ông Oleh Hryhorov báo cáo về 9 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự ở TP Sumy.

“Một cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào ngã tư. Xe cộ và cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại. Tất cả nạn nhân đang được hỗ trợ y tế cần thiết” - ông Hryhorov nói.

Các tỉnh Sumy và Chernihiv, giáp với Nga ở phía bắc, đã liên tục là mục tiêu tấn công và pháo kích.

Ông Chaus ngày 20-10 cho biết một cơ sở cung cấp nhiệt và một cơ sở năng lượng đã bị hư hại ở tỉnh Chernihiv.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Zelensky: Nga tăng tấn công khi mối đe dọa từ Tomahawk giảm dần

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ngày 21-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh áp lực quốc tế giảm dần.

Theo ông Zelensky, trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine, đúng lúc đợt lạnh đầu mùa khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và gây thêm áp lực cho hệ thống điện Ukraine.

“Tại các tỉnh Chernihiv và Sumy, công tác khôi phục đang được tiến hành trên toàn bộ các khu vực bị ảnh hưởng sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng. Ở tỉnh Zaporizhzhia, lực lượng Nga thậm chí còn sử dụng UAV để tấn công các trạm biến áp” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông Zelensky nói rằng chỉ vài tuần trước, Nga vẫn chịu áp lực thực sự và đối mặt nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa Tomahawk, nên sẵn sàng quay lại con đường ngoại giao. Nhà lãnh đạo Ukraine đề cập việc Mỹ hứa cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

“Nhưng ngay khi áp lực đó giảm đi dù chỉ một chút, Nga lại bắt đầu rút khỏi ngoại giao và tìm cách trì hoãn đối thoại” - ông Zelensky nói.

Nga: Ukraine tổn thất 1.460 binh sĩ trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.460 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trong ngày 21-10, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Nga đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 137 (UAV của Ukraine trong ngày.

TASS ngày 21-10 dẫn nguồn tin quốc phòng và an ninh Nga rằng tình hình ở hướng Kharkiv đang trở khó khăn hơn với quân đội Ukraine do lực lượng Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát.

“Gần đây, tình hình ở hướng Kharkiv ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, tình hình cũng có vẻ ảm đạm đối với Kiev ở các khu vực khác” - nguồn tin nói.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Bloomberg: Châu Âu chuẩn bị đề xuất hòa bình 12 điểm cho xung đột Ukraine

Các quốc gia châu Âu đang phối hợp với Kiev xây dựng một đề xuất hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine dựa trên các tuyến giao tranh hiện tại, hãng Bloomberg ngày 21-10 dẫn các nguồn tin.

Theo nguồn tin, một “hội đồng hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu sẽ giám sát việc thực thi kế hoạch này.

Khi Nga đồng ý ngừng bắn như Ukraine và cả hai bên cam kết không mở rộng lãnh thổ, kế hoạch đề xuất việc trao trả tất cả trẻ em bị di dời về Ukraine và thực hiện trao đổi tù nhân.

Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh, nguồn quỹ để khắc phục hậu quả chiến tranh và một lộ trình nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ được dỡ bỏ dần, nhưng khoảng 300 tỉ USD dự trữ ngân hàng trung ương Nga đang bị phong tỏa chỉ được hoàn trả khi Moscow đồng ý đóng góp cho quá trình tái thiết hậu chiến của Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt này sẽ được tái áp đặt ngay nếu Nga nối lại hoạt động tấn công.

Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên.