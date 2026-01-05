Venezuela thiệt hại thế nào sau đòn không kích của Mỹ? 05/01/2026 18:51

(PLO)- The New York Times dẫn nguồn tin Venezuela rằng đòn không kích của Mỹ khiến 80 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hạ tầng Caracas bị tàn phá nghiêm trọng.

Ngày 4-1, tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết đòn tấn công của Mỹ vào quốc gia Nam Mỹ hôm 3-1 đã khiến cả binh sĩ lẫn dân thường thiệt mạng.

Theo vị quan chức, số binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ đã tăng lên 80 người tính đến ngày 4-1. The New York Times không nêu danh tính vị quan chức này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - ông Padrino López nói rằng lực lượng Mỹ đã loại bỏ “phần lớn” đội cận vệ của Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro trong cuộc tấn công.

Ảnh cận cảnh một khu vực ở Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất tại Venezuela, trong đó hai tòa nhà màu đỏ cùng toàn bộ công trình bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: VANTOR 2026

Bộ trưởng Năng lượng Venezuela - ông Jorge Marquez nói rằng các đợt không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Theo ông Marquez, cơ sở điện này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp điện cho nhiều khu vực trọng điểm ở phía tây nam và đông nam Caracas, khiến người dân tại đây bị mất các dịch vụ điện thiết yếu.

Lực lượng Mỹ cũng tập kích các công trình an ninh nằm ở khúc cua trong khu vực nhiều cây cối ở khu Fuerte Tiuna, thủ đô Caracas (Venezuela). Ảnh: VANTOR 2026

Ảnh cận cảnh sau cuộc tập kích ở Fuerte Tiuna cho thấy ba dãy nhà dài bị phá hủy hoàn toàn; một số phương tiện quân sự trong khu vực cũng bị đánh trúng. Ảnh: VANTOR 2026

Sau các đợt không kích của Mỹ, nhiều thiệt hại đã được ghi nhận tại Venezuela, trong đó có các cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự. Một số khu dân cư quanh Caracas bị trúng bom, nhà cửa hư hại, tháp truyền hình - viễn thông bị phá hủy, khiến người dân mất điện và liên lạc.

Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều phương tiện, trang thiết bị quân sự tại các căn cứ như Fort Tiuna và La Carlota bị đánh trúng.

Một căn hộ bị hư hại tại Catia La Mar (Venezuela) ngày 4-1, sau các đợt không kích của quân đội Mỹ trong chiến dịch nhằm bắt giữ ông Nicolas Maduro. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chính phủ Cuba cho biết 32 công dân nước này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào Caracas. Tuyên bố của Havana không nêu nhiều chi tiết, chỉ cho biết toàn bộ những người thiệt mạng đều là thành viên của lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Cuba.

Không rõ số này có nằm trong số 80 người thiệt mạng mà nguồn tin của The New York Times cho hay hay không.

Khói lửa bốc lên tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, sau loạt vụ nổ ở Caracas ngày 3-1. Ảnh: AFP

Các ăng-ten tại Caracas, Venezuela, bị trúng không kích của Mỹ. Ảnh: The New York Times

Thiệt hại ở Venezuela sau đòn không kích của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thiệt hại ở Venezuela sau đòn không kích của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phía Washington thì xác nhận không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, song một số người bị thương do hỏa lực đối phương. Theo hai quan chức Mỹ đề nghị không tiết lộ danh tính, khoảng nửa tá binh sĩ đã bị thương trong toàn bộ chiến dịch nhằm bắt giữ ông Maduro.