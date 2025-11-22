Chiến sự Nga - Ukraine 22-11: Ác liệt 234 trận giao tranh, thương vong lớn; Ông Zelensky nói về thời điểm ‘khó khăn nhất’ 22/11/2025 07:19

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với 234 trận giao tranh; Ukraine tuyên bố giữ vững phòng tuyến ở Pokrovsk; Nga nói chờ kế hoạch hòa bình chính thức từ Mỹ, từ chối bình luận về các thông tin rò rỉ trên truyền thông phương Tây.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang nghiêm trọng với đòn không kích quy mô lớn của Nga vào hạ tầng ở Ukraine.

Ukraine tuyên bố giữ vững phòng tuyến ở Pokrovsk

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 21-11 có 234 cuộc giao tranh trên tiền tuyến, Nga thực hiện 62 nỗ lực đột phá qua hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Ngày qua, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine nói rằng quân đội Ukraine đang giữ vững các phòng tuyến ở phía bắc Pokrovsk.

Theo lực lượng này, Ukraine vẫn kiểm soát các vị trí ở phía nam tuyến đường sắt quan trọng ở Pokrovsk trong bối cảnh quân đội Nga đang cố gắng vượt qua tuyến đường này.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 nói rằng Nga đã gửi quân dự bị vào sau khi chịu tổn thất. Trong khi đó, Ukraine đang tăng cường lực lượng trong khu vực, bao gồm cả số lượng phi hành đoàn máy bay không người lái (UAV) và tập trung vào việc chặn các tuyến đường hậu cần của Nga.

Quân đoàn này cho biết thêm rằng các hoạt động chống lại bộ binh Nga sắp hoàn tất ở vùng ngoại ô phía bắc của TP Myrnohrad gần đó, và các nhóm nhỏ của Nga cố gắng xâm nhập vào khu vực đã bị “loại bỏ”.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 57 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga ngày qua đã làm 8 người chết, 29 người bị thương trên khắp Ukraine.

Không quân Nga cho biết, trong đêm 20, rạng sáng 21-11, Nga đã phóng 115 UAV vào Ukraine, trong đó có 95 UAV bị đánh chặn.

Các quan chức địa phương cho biết lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công vào TP Zaporizhzhia (thủ phủ tỉnh Zaporizhzhia) trong khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov báo cáo rằng lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường KAB, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh này.

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin đưa tin về 4 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cũng báo cáo về 1 người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này.

Chính quyền quân sự tỉnh Sumy nói rằng một cuộc tấn công của Nga bằng UAV đã làm 1 dân thường bị thương. Tỉnh Chernihiv cũng ghi nhận một người thiệt mạng trong ngày 21-11 do trúng không kích.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Vladyslav Haivanenko nói rằng có 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau các cuộc tấn công.

Tỉnh Kherson báo cáo về 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Tại tỉnh Odessa, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine báo cáo rằng có 5 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-11 nói rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 16 cộng đồng ở Ukraine trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết lực lượng Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công lớn và 6 cuộc tấn công kết hợp vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine trong tuần.

Ông Zelensky nói về khoảnh khắc khó khăn nhất với Ukraine

Ngày 21-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước công chúng Ukraine, đáp lại những lo ngại ngày càng tăng về đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ.

Ông Zelensky thừa nhận áp lực ngoại giao ngày càng gia tăng đối với Ukraine, gọi thời điểm hiện tại là “một trong những thời điểm khó khăn nhất” đối với đất nước.

Ông Zelensky mô tả tình hình là “phức tạp” và lưu ý nguy cơ làm tổn hại đến các mối quan hệ chiến lược quan trọng.

“Ukraine có thể sớm phải đối mặt một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Hoặc là mất phẩm giá, hoặc là nguy cơ mất đi một đối tác chủ chốt. Hoặc là 28 điểm phức tạp, hoặc là mùa đông khắc nghiệt nhất từ ​​trước đến nay và những rủi ro đi kèm” - ông Zelensky phát biểu trên Telegram.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng lập trường của Ukraine sẽ dựa trên các ưu tiên quốc gia và đối thoại đang diễn ra với các đồng minh chủ chốt.

“Lợi ích quốc gia của Ukraine phải được tính đến. Chúng tôi sẽ theo đuổi một cuộc đối thoại bình tĩnh với Mỹ và tất cả các đối tác. Chúng tôi sẽ tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng với đối tác chính của mình” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt hạn chót là ngày 27-11 để Ukraine chấp nhận kế hoạch của Mỹ. Ngày 21-11, ông Trump nói rằng mùa đông đang đến gần, số người chết ngày càng tăng và các cuộc tấn công liên tiếp vào các nhà máy năng lượng của Ukraine đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi có một kế hoạch. Những gì đang xảy ra thật kinh khủng. Chúng tôi có cách để đạt được hòa bình. Ông ấy sẽ phải chấp thuận” - ông Trump nói.

Moscow: Nga chờ kế hoạch chính thức từ Mỹ, từ chối bình luận về các thông tin rò rỉ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 21-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Nga sẽ phản ứng với kế hoạch hòa bình của Mỹ khi thấy điều gì đó cụ thể, đồng thời từ chối bình luận về những thông tin “mâu thuẫn” xuất hiện trên truyền thông, theo TASS.

“Tôi cho rằng bình luận về các rò rỉ là vô nghĩa” - bà Zakharova nói.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận các vấn đề liên quan việc giải quyết tình hình Ukraine, những vấn đề vốn đã và đang là một phần trong đối thoại ở nhiều cấp độ. Chúng tôi chưa nhận được thứ gì giống với những gì truyền thông phương Tây đăng tải” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang liên lạc với cả Nga và Ukraine về kế hoạch hòa bình.

Theo kế hoạch này Mỹ và các nước khác sẽ công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, Donbas. Đổi lại, Kiev sẽ nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Một vùng phi quân sự sẽ được thiết lập tại các khu vực nơi quân đội Ukraine rút đi. Quân đội Ukraine sẽ bị cắt giảm mạnh và tước vũ khí tầm xa.