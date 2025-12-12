Thời sự sáng 12-12: Căng thẳng Thái Lan - Campuchia chưa hạ nhiệt khi giao tranh vẫn tiếp diễn 12/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 12-12: Từ 1-1-2026, Việt Nam sẽ có Thẩm phán là người nước ngoài; Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 vì bản đồ thiếu 2 quần đảo; Thái Lan-Campuchia: Tiếp diễn giao tranh, khẩn trương ngoại giao...

Thời sự sáng﻿ 12-12: Căng thẳng Thái Lan - Campuchia chưa hạ nhiệt khi giao tranh vẫn tiếp diễn

Giao tranh tại biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn tiếp diễn trong ngày 11-12 với tiếng súng gần các ngôi đền có tuổi đời hàng thế kỷ.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 11-12 thông báo rằng kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại vào cuối tuần trước đã có 10 dân thường Campuchia thiệt mạng, 60 người bị thương và 192.173 người phải di tản, theo tờ Cambodianess.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 11-12 thông báo về 9 binh sĩ đã thiệt mạng và 120 người bị thương do các cuộc tấn công của Campuchia trong những ngày qua, theo tờ Bangkok Post. Bộ này cho biết tổng số người Thái phải sơ tán là 199.618 người, 3 dân thường thiệt mạng, 19 bệnh viện bị ảnh hưởng, cùng 180 trạm y tế xã buộc phải di dời bệnh nhân.