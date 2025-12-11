Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 vì bản đồ thiếu 2 quần đảo 11/12/2025 16:20

(PLO)- Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam.

Chiều 11-12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời về việc lễ khai mạc SEA Games 33 có bản đồ Việt Nam thể hiện bằng công nghệ kỹ thuật số bị thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33của Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.

Hình ảnh Việt Nam nhưng chỉ có phần đất liền tại Lễ khai mạc SEA Games 33. Ảnh: Báo Văn hoá.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Thông tin về tình hình người Việt Nam tại các khu vực xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam.

Khuyến cáo nêu rõ: Công dân không đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản, và cũng đề nghị các công dân tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại và giữ liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

Dẫn thông tin mới nhận được từ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác nhận, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh, theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm, trước những diễn biến đang diễn ra hiện nay, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để có đánh giá tình hình sát thực tiễn, thực hiện các hướng dẫn của chính quyền sở tại và giữ liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam sở tại, cũng như những đầu mối cộng đồng người Việt Nam để nắm bắt thông tin và sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.