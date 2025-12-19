Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine tới Bắc Kinh, gặp giới chức Trung Quốc và Đại sứ Mỹ 19/12/2025 12:05

(PLO)- Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya có một ngày "bận rộn" ở Bắc Kinh, gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và tham vấn chính trị với các nhà ngoại giao nước chủ nhà.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya đã tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để tham gia các cuộc tham vấn chính trị với nước chủ nhà và với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc - ông David Perdue, theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

Thông báo trên mạng xã hội X vào trưa 18-12, ông Kyslytsya cho biết ông chờ đợi “một ngày bận rộn phía trước ở Bắc Kinh” và ông đã có “một cuộc trò chuyện rất thú vị với với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue”.

Ông Kyslytsya chia sẻ ông cảm thấy “thật tuyệt vời khi nhận được sự ủng hộ từ các đối tác như Mỹ” và “những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự [giữa Ukraine và Nga] và thúc đẩy quan hệ đối tác [Ukraine-Mỹ] là trọng tâm của cuộc đối thoại”.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya (trái) gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc - ông David Perdue (phải) tại Bắc Kinh hôm 18-12. Ảnh: X/Sergiy Kyslytsya

Cũng viết trên X, ông Perdue cho rằng “thật tuyệt vời khi được gặp gỡ ông Kyslytsya tại Bắc Kinh để thảo luận về khuôn khổ mà Tổng thống [Mỹ Donald Trump] đề ra nhằm chấm dứt chiến sự” giữa Ukraine và Nga.

Tối 18-12 (giờ Ukraine, tức sớm ngày 19-12 theo giờ Việt Nam), ông Kyslytsya tiếp tục chia sẻ trên X rằng ông đã có cuộc tham vấn chính trị với các nhà ngoại giao nước chủ nhà do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Bân dẫn đầu.

Ông Kyslytsya lưu ý rằng ông Lưu vừa có cuộc tham vấn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tại Moscow (Nga) hôm 15-12.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Sergiy Kyslytsya (trái) gặp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Lưu Bân (phải) tại Bắc Kinh hôm 18-12. Ảnh: X/Sergiy Kyslytsya

Ông Kyslytsya cho biết hai bên “đã thảo luận về chương trình nghị sự song phương, vạch ra các kế hoạch tiếp theo, các phương thức tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế, cũng như các vấn đề hợp tác trong các tổ chức quốc tế”.

Theo ông Kyslytsya, hai bên cũng đã “trao đổi thông tin sâu rộng” về tình hình hiện tại liên quan cuộc xung đột Ukraine-Nga, cũng như các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được hòa bình bền vững và lâu dài cho Kiev.

Trong cuộc họp, ông Kyslytsya đặc biệt lưu ý tới “những nỗ lực của các đối tác Mỹ, trước hết là Tổng thống Trump, trong việc thiết lập một thế giới công bằng, đảm bảo an ninh toàn diện và đáng tin cậy, có tính ràng buộc pháp lý”.

Tham vấn chính trị giữa Trung Quốc và Ukraine tại Bắc Kinh hôm 18-12. Ảnh: X/Sergiy Kyslytsya

Về phần mình, ông Lưu khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Kiev để thực hiện những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ song phương, theo Đài phát thanh Quốc tế CGTN.

Ông Kyslytsya cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bắc Kinh, ông còn gặp Đại sứ Ba Lan tại Trung Quốc Jakub Kumoch.

Phía Ba Lan chưa công bố chi tiết về cuộc gặp giữa ông Kyslytsya và ông Kumoch.