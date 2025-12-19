Ông Trump khuyên Ukraine 'hành động nhanh chóng' trước khi Nga đổi ý 19/12/2025 07:22

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mỗi lần Kiev mất quá nhiều thời gian để ra quyết định về đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine thì Moscow lại thay đổi ý định.

Chia sẻ với báo giới tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 18-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ra quyết định nhanh chóng khi mà các cuộc đàm phán về chấm dứt cuộc xung đột vũ trang giữa Kiev với Moscow có vẻ sắp đi tới hồi kết, theo hãng tin AFP.

“[Các cuộc đàm phán] đang tiến gần đến một điều nào đó, nhưng tôi hy vọng Ukraine sẽ hành động nhanh chóng. Tôi hy vọng Ukraine sẽ hành động nhanh chóng vì Nga đang ở đó” - ông Trump nói.

Ông Trump nhắc nhở Ukraine rằng “mỗi lần [Kiev] mất quá nhiều thời gian thì Nga lại thay đổi ý định”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) hôm 18-12. Ảnh: EPA

Tổng thống Trump không nêu chi tiết hơn về quá trình đàm phán và các thoả thuận có thể đạt được trong tương lai.

Cùng ngày 18-12, AFP cũng như hãng tin Reuters và nhiều hãng truyền thông quốc tế dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ (giấu tên), cho biết nhà đàm phán hàng đầu của Moscow, trợ lý kinh tế của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev sẽ tới Miami (bang Florida, Mỹ) và có cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ là đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump - ông Jared Kushner trong ngày 20-12.

Trước đó, ông Witkoff và ông Kushner đã tới Berlin (Đức) và họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu trong hai ngày 14-12 và 15-12.

Khi được hỏi về cuộc gặp ở Miami, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đang chuẩn bị liên lạc với Mỹ để tìm hiểu kết quả các cuộc gặp ở Berlin, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chính quyền Mỹ chưa xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa ông Dmitriev với ông Witkoff và ông Kushner.