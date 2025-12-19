Chiến sự Nga - Ukraine 19-12: Ukraine tuyên bố loại 1 trung đoàn Nga ở Donetsk; Phi hành đoàn Mi-24 của Ukraine thiệt mạng 19/12/2025 06:31

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hai bên nêu thương vong của đối phương; Phi hành đoàn trực thăng Mi-24 của Ukraine thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Ukraine tuyên bố phản công gần Lyman, loại bỏ 1 trung đoàn Nga

. Ngày 18-12, Quân đoàn 3 của Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã phản công gần TP Lyman (tỉnh Donetsk), đánh bại toàn bộ một trung đoàn Nga - một đơn vị trên giấy tờ có thể có khoảng 2.000 binh sĩ - và củng cố vị trí của mình, theo tờ Kyiv Independent.

Chiến dịch này do Quân đoàn 3 của Ukraine và các đơn vị thuộc cơ quan tình báo quân sự (HUR) tiến hành trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm soát thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk.

“Nhờ những nỗ lực phối hợp, đường giao tranh được ổn định hơn và vị trí chiến thuật của lực lượng Ukraine trong khu vực đã được cải thiện” - Quân đoàn 3 thông báo trên Facebook.

Theo đơn vị này, chiến dịch của lực lượng Ukraine đã hạn chế khả năng cơ động của Nga trong khu vực rừng rậm. Quân đoàn 3 cũng báo cáo rằng một số binh sĩ bộ binh Nga đã bị bắt làm tù binh trong chiến dịch.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương Ukraine ngày 18-12 tiếp tục báo cáo về các đòn tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng một máy bay không người lái (UAV) Nga đã đánh trúng một xe dân sự đang di chuyển qua cầu ở tỉnh Odessa, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 3 đứa con của bà bị thương.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 63/82 UAV Nga phóng vào Ukraine trong đêm, 19 chiếc còn lại bị bắn trúng tại 12 địa điểm khác nhau.

Tại khu vực tiền tuyến Donetsk, nơi giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn, 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương ở các TP Druzhkivka và Kostiantynivka, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin đưa tin về 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trên khắp tỉnh này khi lực lượng Nga tấn công bờ tây một con sông do Ukraine kiểm soát bằng pháo binh, UAV và bom lượn.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, 35 người bị thương khi Nga tấn công 24 khu dân cư, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov viết trên Telegram.

Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Vladyslav Haivanenko cũng báo cáo về 4 người bị thương sau khi UAV Nga tấn công TP Kryvyi Rih thuộc tỉnh.

Tỉnh Kharkiv ghi nhận 1 trường hợp bị thương do pháo kích của Nga tại làng Zamist ở phía tây bắc của khu vực, gần biên giới quốc gia, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.192.350 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.730 thương vong trong ngày 18-12.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-12 đưa tin quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu vực triển khai của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.405 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trong ngày 18-12.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 216 UAV của Ukraine.

Trong ngày, Moscow báo cáo về 1 người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào các địa phương ở tỉnh Belgorod (Nga).

Theo báo cáo, tổng cộng hơn 50 UAV đã được phóng vào Belgorod.

Phi hành đoàn trực thăng Mi-24 của Ukraine thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu

Ngày 18-12, Lữ đoàn Không quân Lục quân Độc lập số 12 của Ukraine báo cáo rằng một phi hành đoàn trực thăng Mi-24 của Ukraine, thường gồm 2 người - 1 phi công và 1 sĩ quan vũ khí - đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu, theo Kyiv Independent.

“Đây là một mất mát không thể bù đắp đối với ngành phòng không của chúng ta, đối với đất nước chúng ta và đối với những gia đình đang chờ đợi người thân yêu của họ ở nhà” - lữ đoàn viết trên Facebook.

EU họp về sử dụng tài sản Nga

Ngày 18-12, các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kéo dài 2 ngày tại Bỉ, trong đó gói hỗ trợ tài chính lớn cho Ukraine là vấn đề ưu tiên hàng đầu, theo hãng tin Reuters.

Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo EU dự kiến ​​sẽ quyết định liệu có tiếp tục với “khoản vay bồi thường” - một kế hoạch cho Ukraine vay tới 210 tỉ euro (250 tỉ USD) được bảo đảm bằng các tài sản bị đóng băng của Nga - hay không. Nếu không có thêm nguồn tài chính, Ukraine có thể sẽ cạn kiệt tiền mặt vào mùa xuân năm sau.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng tham dự hội nghị này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, ông Zelensky cảnh báo rằng nếu không nhận được khoản tài trợ tiếp theo từ EU vào mùa xuân, khả năng sản xuất UAV và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ bị hạn chế đáng kể.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các nhà lãnh đạo EU đưa ra quyết định trước cuối năm nay và nhấn mạnh rằng tình trạng của khoản vay bồi thường chiến tranh không nên là một phần của các cuộc đàm phán hòa bình, để Moscow không thể sử dụng nó để gây áp lực lên Kiev.

Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã bày tỏ sự phản đối kế hoạch này, viện dẫn những rủi ro về pháp lý và tài chính. Bỉ là nơi đặt trụ sở của Euroclear, tổ chức tài chính nắm giữ phần lớn các tài sản bị đóng băng.

Trước sự kiện, ông De Wever cho biết ông sẵn sàng thỏa hiệp nhưng nhấn mạnh rằng ông không thể chấp nhận những bước đi có thể gây nguy hại đến an ninh tài chính của Bỉ.

Nga: Hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine là không thể chấp nhận

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 18-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng việc triển khai binh sĩ phương Tây tại Ukraine “dưới bất kỳ vỏ bọc và hình thức nào” đều không thể chấp nhận được đối với Nga, theo TASS.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng “Liên minh thiện chí” đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kế hoạch triển khai quân đội tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Việc triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine dưới bất kỳ hình thức và danh nghĩa nào đều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng những lực lượng gìn hòa bình giả danh như vậy sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga gọi “Liên minh thiện chí” là “Liên minh hiếu chiến”.

Liên minh thiện chí chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.