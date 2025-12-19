Hoãn phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Công ty Tân Tân 19/12/2025 14:16

(PLO)- HĐXX thông báo nhận được đơn xin hoãn phiên toà của đại diện Công ty Tân Tân và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Ngày 19-12, TAND Khu vực 16 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) về các tội không chấp hành bản án và trốn thuế.

Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo nhận được đơn xin hoãn phiên toà của đại diện Công ty Tân Tân và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trên cơ sở ý kiến đề nghị của đại diện VKS và các luật sư, HĐXX quyết định hoãn phiên toà và sẽ mở lại vào ngày 16-1-2026.

Các bị cáo tại toà sáng nay. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cáo trạng của VKSND Khu vực 16 - TP.HCM xác định ông Trần Quốc Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, trốn đóng thuế với số tiền là 1,93 tỉ đồng (bản cáo trạng lần trước xác định là 1,49 tỉ đồng).

Đồng thời năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn và khai thuế GTGT. Sai phạm này để công ty trốn đóng thuế 1,529 tỉ đồng; nâng tổng số tiền trốn thuế trong vụ án lên 3,46 tỉ đồng.

Đối với tội không chấp hành bản án, cáo trạng xác định tháng 7-2011, ông Trần Quốc Tân làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân trong Công ty Cổ phần Tân Tân với giá 36,6 tỉ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.

Sau đó bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng quản trị, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo, tình hình hoạt động của nhưng ông Tân không thực hiện.

Ngày 27-9-2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân đã bỏ mặc công ty cho ông Trần Quốc Tân điều hành, từ đó dẫn đến vi phạm không chấp hành bản án dù cả ba có đủ điều kiện, khả năng thực hiện bản án.