Xúc động lễ khen thưởng những ‘người hùng áo trắng’ ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 28/10/2025 13:24

(PLO)- Bộ Y tế và UBND Nghệ An trao bằng khen cho tập thể và các điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì hành động dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Ngày 28-10, Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong tình huống nguy cấp xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 23-10 vừa qua.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc bệnh viện, gồm: tập thể khoa Sơ sinh, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (người bị đâm nhiều nhát, bị thương nặng nhất), điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài, điều dưỡng Trần Thị Hồng và điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng.

Còn ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 điều dưỡng, gồm: chị Nguyễn Thị Nhung, chị Phan Thị Oanh, anh Lưu Xuân Dũng và anh Trần Kim Quyền.

Đây là sự vinh danh kịp thời và xứng đáng dành cho 1 tập thể và 8 điều dưỡng thuộc bệnh viện. Ảnh: BVCC

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ sự cảm phục sâu sắc trước hành động dũng cảm của các cá nhân và tập thể được khen thưởng. Theo ông, hành động của các cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là minh chứng hùng hồn cho phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, không chỉ là cứu chữa, mà còn bảo vệ sinh mạng người bệnh trong mọi tình huống.

"Bộ Y tế đặc biệt trân trọng và biểu dương tinh thần dũng cảm này. Đây là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành y", ông Thuấn nói, đồng thời nhấn mạnh những bằng khen được trao hôm nay chính là lời cảm ơn từ ngành y và cũng là lời khẳng định cán bộ, nhân viên y tế không đơn độc.

"Phía sau mỗi cán bộ, nhân viên y tế là ngành y và cả xã hội. Còn ở phía trước là sự sống đang đợi, chúng ta không được chậm một giây", ông Thuấn nói thêm.

Cạnh đó, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các cơ sở y tế, để đội ngũ y bác sĩ có thể yên tâm làm việc, cống hiến vì sức khỏe nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Tăng Xuân Hải, Giám đốc bệnh viện, cam kết sẽ tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho các nhân viên y tế bị thương sớm hồi phục sức khỏe và tinh thần; đồng thời tăng cường công tác an ninh hơn nữa trong bệnh viện thời gian tới.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để trực tiếp động viên và trao bằng khen tới 3 điều dưỡng và người nhà bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Sức khoẻ của các điều dưỡng hiện đã dần ổn định. Ảnh: BVCC

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng ngày 23-10, người đàn ông tên BVV (sinh năm 1996) dùng dao tấn công nhiều người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cụ thể, người này bế 2 trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị 2 người nhà bệnh nhân giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị V dùng dao tấn công. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh.

Ngay sau đó, V đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người này có vợ vừa sinh đôi, đang ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.