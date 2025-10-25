Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng 4 điều dưỡng ở Nghệ An có hành vi dũng cảm 25/10/2025 04:57

Bộ Y tế cho biết Bộ trưởng Đào Hồng Lan vừa ký quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể khoa Sơ sinh và 4 điều dưỡng thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Bốn điều dưỡng viên là chị Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, và Nguyễn Thị Hồng.

Mức tiền thưởng cho mỗi bằng khen thực hiện theo Nghị định 152/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, sáng ngày 23-10, người đàn ông tên BVV (sinh năm 1996) dùng dao tấn công nhiều người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Cụ thể, người này bế 2 trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị 2 người nhà bệnh nhân giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị V dùng dao tấn công. Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh.

Ngay sau đó, V đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người này có vợ vừa sinh đôi, đang ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - nơi những người bị thương trong vụ việc trên được chuyển đến để điều trị. Ảnh: BYT

Sáng 24-10, đoàn công tác Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và bệnh nhân bị thương trong vụ việc trên.

Tại đây, đoàn công tác gửi lời chia sẻ, động viên sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông trước nỗi đau và biểu dương tinh thần dũng cảm của các điều dưỡng viên - những người không quản hiểm nguy, đã dũng cảm lao vào giằng co với đối tượng để cứu sống cháu bé sơ sinh.

Ông Đức cũng nhấn mạnh: “Hành vi bạo hành nhân viên y tế là không thể chấp nhận. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh trong bệnh viện. Cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng, chỉ có một tâm nguyện duy nhất là cứu người. Vì vậy, họ phải được làm việc trong môi trường an toàn, được pháp luật và xã hội bảo vệ”.

Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong các bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Còn theo TS.BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác cấp cứu, chăm sóc và ổn định sức khỏe cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan công an điều tra, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe các nạn nhân đã dần ổn định.