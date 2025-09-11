Có nên ngưng thuốc tăng huyết áp khi đã ổn định? 11/09/2025 11:00

Tôi bị tăng huyết áp nên đã đi khám lãnh thuốc uống định kỳ tại bệnh viện hơn ba năm nay. Gần đây, vừa uống thuốc đều đặn, vừa thay đổi sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ, huyết áp tôi đã ổn định. Tôi có cần tiếp tục uống thuốc nữa không? (Ngọc, Lâm Đồng).

Trả lời

Việc tự ý ngưng thuốc điều trị tăng huyết áp khi thấy chỉ số huyết áp về bình thường là tình trạng khá nhiều người mắc phải, họ chỉ uống thuốc lại khi nào thấy huyết áp cao.

Thậm chí, có người không nhận ra mình đang tăng huyết áp trở lại sau khi ngừng thuốc 1 thời gian. Lý do là bệnh không có biểu hiện đặc biệt, đến khi huyết áp tăng vọt sẽ dẫn tới biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim, ảnh hưởng đến não, tim, thận, mắt…

Tự ý ngừng thuốc tăng huyết áp đột ngột rất dễ gây biến chứng nghiêm trọng. Ảnh minh họa

Bạn cần nhớ điều này, tăng huyết áp chỉ ổn định khi tuân thủ điều trị bằng thuốc đều đặn, suốt đời cộng với thói quen sinh hoạt lành mạnh. Khi huyết áp ổn định nhờ thuốc, bạn có thể sống hòa bình với bệnh, không được ngưng thuốc nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Khi huyết áp ổn định, bạn nên tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tuân thủ phác đồ điều trị, duy trì liều lượng và thời gian sử dụng thuốc. Trường hợp bạn cảm thấy huyết áp ổn định hoặc có bất kỳ băn khoăn nào, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn và điều chỉnh liều thuốc nếu cần.

Bên cạnh uống thuốc, bạn cần kết hợp chế độ ăn nhạt, hạn chế căng thẳng, tập thể dục đều đặn và tránh các chất kích thích để hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả.

BS VŨ CƯỜNG