Huyết áp thấp có nguy hiểm không?

Bác sĩ cho tôi hỏi huyết áp cao hay huyết áp thấp nguy hiểm hơn? Cách nhận biết huyết áp thấp? Cách ăn uống như thế nào đối với người huyết áp thấp? Xin cảm ơn bác sĩ! (Hoàng Yến, Bình Phước).

Chào bạn! Câu hỏi của bạn cũng là thắc mắc của rất nhiều người khi nói về bệnh huyết áp.

Huyết áp là áp lực trong lòng mạch máu ở hai thời điểm tim chúng ta co bóp và giãn nở. Do đó, khi đo huyết áp đều ghi nhận cả hai con số ở hai thời điểm khác nhau. Ví dụ 120/80 mm Hg là huyết áp tâm thu tim co bóp và huyết áp tâm trương khi tim giãn ra.

Chỉ số huyết áp bình thường ở người 18 tuổi trở lên từ 90 đến dưới 140 mm Hg đối với huyết áp tâm thu, từ 60 đến 90 mm Hg với huyết áp tâm trương.

Việc làm cách nào để biết thời điểm hiện tại huyết áp cao hay huyết áp thấp chỉ có cách đo huyết áp với máy đo đã được hiệu chuẩn.

Huyết áp thấp là một tình trạng cấp cứu khẩn cấp nên vô cùng nguy hiểm. Huyết áp thấp thường chỉ gặp trong cơ sở y tế với tình trạng bệnh nặng, cần phải theo dõi sát.

Huyết áp thấp rất nguy hiểm cho tính mạng vì trường hợp này gây thiếu máu ở hầu hết các cơ quan quan trọng của cơ thể và có thể dẫn đến tử vong.

Để có huyết áp tốt, ổn định, chúng ta nên có lối sống lành mạnh, ăn uống và làm việc điều độ, duy trì tập thể dục mỗi ngày. Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và tuân thủ các chỉ định của bác sĩ.

Ths-BS CAO XUÂN MINH