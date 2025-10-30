Người phụ nữ mang khối u nặng 10kg, to như thai 9 tháng trong bụng 30/10/2025 12:47

(PLO)- Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 10kg, phát triển suốt 10 năm, khiến bụng bệnh nhân phình to như mang thai đủ tháng.

Ngày 30-10, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10kg, kèm theo khoảng 3 lít dịch ổ bụng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, có độ phức tạp cao.

Bệnh nhân là nữ, 50 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Cách đây gần 10 năm, bệnh nhân phát hiện u xơ nhưng không phẫu thuật mà chỉ điều trị bằng thuốc nam, thuốc lá

Gần đây, khi thấy bụng to nhanh bất thường, đau tức và khó thở, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám. Kết quả siêu âm cho thấy khối u có kích thước hơn 20cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, chèn ép các tạng và cơ hoành.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 10kg, phát triển suốt 10 năm, khiến bụng bệnh nhân phình to như mang thai đủ tháng. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa Phụ sản theo yêu cầu, cho biết khi bệnh nhân nhập viện, khối u đã phát triển rất to, tương đương thai 9 tháng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là ca phẫu thuật khó, tiên lượng nhiều nguy cơ. Kíp phẫu thuật đã chuẩn bị kỹ lưỡng về gây mê, hồi sức, truyền máu và dự phòng biến chứng.

Do kích thước khối u quá lớn, phương pháp mổ mở đường trắng giữa trên - dưới rốn được lựa chọn để đảm bảo an toàn.Trong mổ, ekip phát hiện đại tràng ngang dính vào tử cung, phải bóc tách cẩn thận trước khi cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai phần phụ.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân mất máu đáng kể, được truyền bổ sung 2 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật. Khối u nặng hơn 9kg, dịch ổ bụng khoảng 3 lít đã được loại bỏ.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, mạch huyết áp ổn định, ăn uống được. Huyết sắc tố sau mổ tăng từ 9,5 lên 11,2g/dL. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi giải phẫu bệnh để xác định tính chất khối u.

Người bệnh tâm sự: “Tôi biết mình bị u xơ từ lâu nhưng do hoàn cảnh khó khăn, vừa nuôi con ăn học, vừa chăm chồng bị bệnh phổi nên không dám mổ.

Giờ đây, sau phẫu thuật, tôi thấy nhẹ nhõm, khỏe hơn nhiều, không còn đau đớn như trước nữa. Tôi chỉ mong nhanh khỏi bệnh, bởi chi phí nằm viện mỗi ngày cũng khiến gia đình cảm thấy áp lực mà không biết phải xoay sở thế nào".

Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tiền mãn kinh và mãn kinh nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý như u xơ tử cung, u buồng trứng, polyp cổ tử cung… giúp điều trị kịp thời và hạn chế biến chứng.