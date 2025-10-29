Bà cụ 78 tuổi suýt chết vì uống củ ấu tàu chữa đau khớp 29/10/2025 10:48

(PLO)- Tự sắc 5 củ ấu tàu để uống nhằm chữa đau khớp, người phụ nữ rơi vào sốc tim nguy kịch do ngộ độc aconitin.

Ngày 29-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, cho biết đã điều trị cho bệnh nhân nữ 78 tuổi (Mê Linh, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng mệt lả, da tái lạnh, mạch loạn hoàn toàn, huyết áp tụt sâu còn 50/30 mmHg - biểu hiện sốc tim do rối loạn nhịp nặng.

Theo lời người nhà, bệnh nhân từng sử dụng củ ấu tàu để chữa bệnh đau khớp kéo dài từ cách đây nhiều năm, sau đó tình trạng đau thuyên giảm.

Gần đây do đau tái phát, bà đặt mua củ ấu tàu trên mạng để đun nước uống chữa đau khớp.

Dù được hướng dẫn chỉ dùng 1-2 củ/tuần, bệnh nhân tự ý sắc liền 5 củ/lần để uống. Khoảng 30 phút sau khi uống, bà xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, nôn và nhanh chóng rơi vào tình trạng tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim.

Hình ảnh những củ ấu mà người bệnh đã mua trên mạng, đun nước uống nhằm chữa đau khớp. Ảnh: BVCC

Tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực: Truyền dịch chống sốc, dùng thuốc chống rối loạn nhịp, đặt monitor theo dõi liên tục để kiểm soát ngoại tâm thu thất chùm đôi - chùm ba, một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể gây tử vong.

Song song, bệnh nhân được rửa dạ dày, dùng than hoạt và theo dõi sát các dấu hiệu nhiễm độc hệ thần kinh và tim mạch.

Sau 3 giờ điều trị tích cực, tình trạng huyết động của bệnh nhân ổn định, nhịp tim trở lại bình thường, giảm dần liều thuốc chống rối loạn nhịp. Bệnh nhân tỉnh táo, đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát sao đề phòng nguy cơ loạn nhịp tái phát hoặc ảnh hưởng thần kinh muộn sau ngộ độc.

Bác sĩ Ninh Thị Ngọc, khoa Cấp cứu, cho biết: “Độc chất chính trong củ ấu tàu là aconitin - một alcaloid cực độc có thể gây rối loạn dẫn truyền tim: Nhịp chậm, ngoại tâm thu thất, co giật, mất ý thức và có thể tử vong nhanh chóng. Đây là ca ngộ độc củ ấu do dùng quá liều, may mắn được đưa vào viện sớm và xử trí đúng phác đồ".

Cũng theo ThS.BS Ninh Thị Ngọc, độc tố aconitin có khả năng gây ảnh hưởng kéo dài trên dẫn truyền tim. Do đó, bệnh nhân dù đã qua cơn nguy kịch, vẫn cần theo dõi ít nhất 2-3 ngày.