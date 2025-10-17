Kỳ tích hội chẩn online cứu sống bệnh nhân ngưng tim do ngộ độc cá nóc 17/10/2025 13:23

Ngày 17-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân ngộ độc cá nóc hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao đã qua cơn nguy kịch hết sức kỳ diệu.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Trước đó từ lúc 23h ngày 15-10 đến 2h ngày 16-10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận cấp cứu bốn bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đều ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng chuyển đến, trong đó có một bé trai 13 tuổi.

Bệnh nhân nữ TTN (32 tuổi) theo chẩn đoán ngộ độc cá nóc giờ thứ 5 biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, theo dõi phù não; hồi sức sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Thời điểm trên, gia đình đã định đưa bệnh nhân về nhà tuy nhiên các bác sĩ đề nghị giữ lại ‘còn nước, còn tát”. Báo động đỏ được kích hoạt và các BS Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiến hành kết nối trực tuyến với TS. BS. Huỳnh Quang Đại - Chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Trường Đại học Y Dược TP.HCM để hội chẩn.

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc rất nặng đã được cứu sống.

Kíp trực cung cấp chi tiết từng chỉ số, từng dấu hiệu sinh tồn. Phía đầu cầu TP.HCM, TS. BS. Huỳnh Quang Đại quan sát bệnh nhân, phân tích dữ liệu, và quyết đoán đưa ra hướng xử trí tối ưu. Trong hoàn cảnh thiếu thốn chuyên gia tại chỗ, sự đồng bộ, tin cậy tuyệt đối chính là chìa khóa sinh tử. Đó là sức mạnh của y học hiện đại, là cầu nối giữa tri thức và thực tiễn, diễn ra chớp nhoáng, dứt khoát.

Và rồi, phép màu đã đến. Nhờ sự hội chẩn thần tốc, thống nhất và điều trị kịp thời, bệnh nhân TTN đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

Sáng ngày 17-10, chỉ sau chưa đầy 48 giờ đối mặt với "án tử", bệnh nhân đã rút được ống nội khí quản, tỉnh táo, làm theo y lệnh, tự thở tốt (nhịp thở: 16lần/phút, SpO2: 98%), không còn dấu hiệu liệt cơ. Từ một người mềm oặt, tím tái, đồng tử giãn, bệnh nhân đã quay lại. Đây không chỉ là may mắn, mà là kết quả của ý chí không bỏ cuộc của cả ê-kíp.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân TTN và ba bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc tạm ổn, tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại các khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Nội tổng hợp, Nhi.

Các bệnh nhân sau khoảng 5 giờ ăn cá nóc thì bị tê lưỡi, tê môi, yếu tay chân, tím tái, khó thở trong đó bệnh nhân TTN nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, mê sâu, bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử 5mm, phản xạ ánh sáng âm tính…

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), độc tố có trong cá nóc có tên là Tetrodotoxin, rất độc, với người chỉ cần ăn 10g thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc và chỉ từ 1-2mg độc tố có thể gây chết người.

Người ngộ độc cá nóc trường hợp nặng thường liệt toàn thân, chân tay mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở, cuối cùng liệt cơ hô hấp, truỵ tim mạch và tỷ lệ tử vong rất cao (60%) nếu cấp cứu chậm.

“Trong những ca bệnh hiểm nghèo như ngộ độc cá nóc, chúng tôi đã thấy rõ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Và khoảnh khắc nhìn thấy bệnh nhân tự thở, tỉnh táo làm theo y lệnh sau khi đã cận kề tử thần, đó không chỉ là thành công y học, mà là một lời khẳng định đầy xúc động: Tất cả đều chiến thắng và cô ấy đã trở về”, một BS trong ê kíp chia sẻ.