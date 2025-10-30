Đề xuất mới nhất về quyền hạn của trạm y tế xã sau sáp nhập 30/10/2025 10:44

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khi được ban hành, dự thảo này thay thế Thông tư 33/2015 hiện hành.

Đề xuất trạm y tế xã thuộc UBND cấp xã

Tại dự thảo mới nhất tháng 10-2025, Bộ Y tế đề xuất quy định trạm y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND cấp xã, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng.

Trạm y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, nhân lực và kinh phí của UBND cấp xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Như vậy, so với dự thảo trước đó hồi tháng 9, dự thảo lần này đã bỏ phương án trạm y tế trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực, hoạt động chuyên môn, kinh phí của Sở Y tế tỉnh, thành.

Bộ Y tế đề xuất trạm y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, nhân lực và kinh phí của UBND cấp xã; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. Ảnh minh hoạ: TT

Về chức năng, dự thảo quy định trạm y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật trong các lĩnh vực: Phòng bệnh, khám chữa bệnh ban đầu và phục hồi chức năng; quản lý và nâng cao sức khỏe cộng đồng; dân số; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, người cao tuổi; an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội; bảo đảm thuốc, vaccine cơ bản và các dịch vụ y tế khác.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 33/2015, trạm y tế chỉ thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

Mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn của trạm y tế xã

Dự thảo Thông tư quy định 20 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của trạm y tế. Theo đó, trạm y tế tiếp tục các nhiệm vụ truyền thống như tiêm chủng, giám sát bệnh truyền nhiễm, phòng chống tệ nạn xã hội; theo dõi thai kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh; sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp thuốc, điều trị ngoại trú cho người mắc bệnh bệnh mạn tính trên địa bàn; cung cấp dịch vụ về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc; cung cấp dịch vụ về dân số.

Đặc biệt, so với quy định hiện hành, dự thảo đề xuất trạm y tế được thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo phạm vi hoạt động chuyên môn của trạm y tế và theo quy định của pháp luật; được ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.

Trạm y tế triển khai thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn.

So với dự thảo trước đó hồi tháng 9, dự thảo lần này bổ sung quy định trạm y tế được thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính; quản lý cung ứng, cấp phát thuốc thiết yếu, vaccine, vật tư, thiết bị y tế cho người dân trên địa bàn.

Dự thảo quy định trạm y tế xây dựng đề án vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh minh hoạ: TT

Đối với đặc khu và vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn không có bệnh viện, các địa phương căn cứ vào điều kiện, đặc điểm và năng lực của từng trạm y tế, trưởng trạm đề xuất với UBND cấp xã báo cáo Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định quy định cụ thể về công tác khám chữa bệnh nội trú và bố trí giường điều trị nội trú tại trạm.

Lãnh đạo trạm y tế gồm Trưởng trạm và Phó Trưởng trạm, do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định bổ nhiệm.

Các đơn vị chuyên môn trực thuộc trạm gồm: Phòng hành chính tổng hợp (hoặc văn phòng trạm); khoa phòng bệnh, dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội (hoặc khoa y tế công cộng); khoa khám bệnh hoặc phòng khám đa khoa; khoa dược - cận lâm sàng; các điểm y tế.

So với quy định hiện hành, dự thảo gộp một số khoa, đổi tên và cho phép các địa phương thành lập phòng hoặc tổ chuyên môn tùy theo điều kiện thực tế.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trạm y tế xây dựng đề án vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Danh mục vị trí việc làm của trạm y tế xã được xác định thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ phù hợp với yêu cầu của đơn vị, bảo đảm có các vị trí việc làm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, dân số.

Bộ Y tế đề xuất danh mục vị trí việc làm tại trạm y tế.

Dự thảo nêu rõ, chậm nhất đến hết ngày 31-12-2030 phải hoàn thành việc chuyển trạm y tế thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các trạm y tế, việc duy trì mô hình tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của các trạm y tế hiện có thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh, thành (duy trì mô hình các trạm y tế hiện có trực thuộc trung tâm y tế khu vực, hoặc sáp nhập thành 1 trạm y tế có các điểm y tế thuộc trung tâm y tế khu vực).