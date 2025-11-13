Vụ nghi ngộ độc bánh mì: Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về công tác điều tra 13/11/2025 16:47

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về công tác kiểm tra, điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện.

Chiều 13-11, tại cuộc họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có thông tin gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM về công tác kiểm tra, điều tra liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện xảy ra trên địa bàn TP.

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hằng năm đơn vị đều kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, sự cố hoặc có cảnh báo, phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bệnh nhân ngộ độc sau ăn bánh mì điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã chủ động phối hợp cùng Sở Y tế, đề nghị chỉ đạo các cơ sở khám, điều trị phối hợp rà soát, thống kê số lượng bệnh nhân liên quan.

Đồng thời, khẩn trương thành lập Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, phối hợp với UBND phường, xã, Sở Y tế và các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo đúng Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”, đảm bảo báo cáo theo quy định.

Về nghi vấn ngộ độc liên quan đến bánh mì, Sở An toàn thực phẩm cho biết các nguyên liệu thường dùng như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua… nếu không được bảo quản tốt đều tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm tại phường, xã để phổ biến đến các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.

Trước đó, ngày 11-11, Sở An toàn thực phẩm có báo cáo chính thức vụ việc hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì có tên CB (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Theo báo cáo, ngày 7-11, hàng loạt người ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác để xác minh, xử lý vụ việc.

Tính đến trưa 12-11, 316 người đã phải nhập viện do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì của tiệm bánh mì kể trên, trong đó một bệnh nhân diễn tiến nặng.

Báo cáo điều tra sơ bộ của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho thấy, tiệm bánh mì có giấy phép kinh doanh từ năm 2020. Tuy nhiên, một chi nhánh khác tại số 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung hoạt động nhưng chưa đăng ký kinh doanh.

Cơ sở thuê mặt bằng khoảng 20m², trang bị một xe bánh mì inox, 3 tủ mát và một tủ đông. Chủ cơ sở cho biết tự mua nguyên liệu, không có hóa đơn và tự chế biến gà, bơ và dưa chua.

Trong đó, gà mua tại cơ sở ở đường Lê Đức Thọ, mỗi ngày khoảng 50-60kg ức gà, chế biến tại nhà và sử dụng hết trong ngày. Bơ được làm từ trứng gà, dầu ăn và chanh, nguồn trứng mua ở đường Điện Biên Phủ, mỗi ngày khoảng 120 trứng. Dưa chua mua ở cơ sở nhỏ lẻ, về rửa, ngâm muối và bán hết trong ngày. Pate nhập từ cơ sở ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Chả lụa có phiếu mua hàng 35kg ngày 5-11.

Từ ngày 7-11 đến nay, Đoàn điều tra của Sở An toàn thực phẩm đã đến các bệnh viện có bệnh nhận nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì để điều tra tình hình dịch tễ, hỏi thăm các ca bệnh để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.