Mức hưởng BHYT hộ gia đình theo quy định mới 16/09/2025 08:33

(PLO)- Chính sách BHYT hộ gia đình có quy định quyền lợi và mức hưởng cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tham gia BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia linh hoạt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, càng nhiều người trong cùng hộ gia đình tham gia, mức đóng BHYT càng giảm.

Người tham gia được quỹ BHYT chi trả từ 80% chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo đúng mức hưởng quy định; không bị giới hạn về bệnh tật, độ tuổi, thời gian điều trị hay tổng chi phí.

Quyền lợi và mức hưởng hiện hành của chính sách BHYT hộ gia đình

Quyền lợi

- Được giảm trừ mức đóng cho thành viên hộ gia đình cùng tham gia BHYT.

- Được chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT.

- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý.

Mức hưởng

- Trường hợp cấp cứu: Được KCB tại bất kỳ cơ sở nào; xuất trình thông tin về thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh trước khi kết thúc đợt điều trị để được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT.

- Khám chữa bệnh BHYT đúng quy định: Trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng quy định được tính theo tỉ lệ hưởng sau:

Nguồn: BHXH Việt Nam

- Khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định: Trường hợp KCB không đúng quy định được tính theo tỉ lệ hưởng như hình bên dưới.

Nguồn: BHXH Việt Nam

Mức đóng BHYT hộ gia đình. Nguồn: BHXH Việt Nam

Vì sao học sinh, sinh viên không được tham gia BHYT hộ gia đình?

Theo cơ quan BHXH Việt Nam, học sinh, sinh viên (HS-SV) là một trong những nhóm tham gia BHYT bắt buộc và được Nhà nước đặc biệt quan tâm, hỗ trợ.

Theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Điều 4 Nghị định 146/2018, HS-SV thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, không thuộc nhóm tham gia BHYT hộ gia đình.

Luật cũng quy định rõ: Mỗi người chỉ được tham gia BHYT theo một nhóm đối tượng duy nhất, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm thì sẽ được hưởng quyền lợi ở nhóm cao nhất.

Như vậy, khi một người đã thuộc nhóm HS-SV thì không thể đồng thời tham gia BHYT theo hộ gia đình. Quy định này nhằm tránh trùng lặp, bảo đảm công bằng, minh bạch trong quản lý và thực hiện chính sách.

HS-SV cũng được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí tham gia BHYT, phần còn lại do gia đình hoặc bản thân người học đóng góp.

Đây là cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp, giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, đồng thời bảo đảm tất cả HS-SV đều có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe toàn diện trong quá trình học tập.