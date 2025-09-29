Đề nghị bỏ giấy chuyển tuyến vì 'gây nhiều khó khăn, tốn thời gian' 29/09/2025 11:14

(PLO)- Cử tri đề nghị xem xét bỏ quy định về chuyển tuyến bởi quy trình xin giấy chuyển tuyến gây nhiều khó khăn, tốn thời gian, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh An Giang có ý kiến gửi Bộ Y tế kiến nghị xem xét bỏ quy định về chuyển tuyến trong khám chữa bệnh, bởi quy trình xin giấy chuyển tuyến hiện nay còn gây nhiều khó khăn, tốn thời gian và ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như sự thuận tiện của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Tương tự, cử tri tỉnh Vĩnh Long cũng phản ánh việc chuyển tuyến của bệnh nhân BHYT còn nhiều bất cập. Cử tri kiến nghị có chính sách về BHYT tốt hơn cho người dân khi khám bệnh.

Cử tri phản ánh việc chuyển tuyến của bệnh nhân BHYT còn nhiều bất cập. Ảnh minh họa: TT

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết phân tuyến khám chữa bệnh BHYT được thiết lập nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở sẽ được chuyển lên tuyến trên.

"Phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị", Bộ trưởng Bộ Y tế nêu.

Chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT được triển khai từ năm 2016, theo đó người tham gia BHYT có thể đến bất kỳ bệnh viện tuyến huyện nào để khám chữa bệnh và từ năm 2021, điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước đều được hưởng quyền lợi như đúng tuyến.

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, cho phép được khám chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân.

Ngày 1-1-2025, Bộ Y tế cũng đã ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia BHYT mắc các bệnh này được thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện trung ương mà không cần thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.