Bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng 28/09/2025 19:13

(PLO)- Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng.

Ngày 28-9, chia sẻ tại Hội nghị Khoa học da liễu miền Nam năm 2025, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết bệnh viện tiếp nhận điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng.

Cụ thể, vào năm 2016 bệnh viện tiếp nhận hơn 45.000 ca bệnh lây truyền qua đường tình dục, đến năm 2024 con số này đã tăng lên gần 71.000 ca. Đây là vấn đề còn phức tạp và gia tăng tại nhiều quốc gia cũng như tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC

Theo bác sĩ Thuý, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STIs) là các mầm bệnh có thể là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm lây chủ yếu qua đường quan hệ tình dục và một số đường khác ít phổ biến hơn như đường máu, từ mẹ sang con.

Tại Bệnh viện Da liễu, tỉ lệ nhiễm khuẩn giang mai đứng thứ hai trong mô hình bệnh tật các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến khám và điều trị.

Cạnh đó, tỉ lệ nhiễm lậu cũng đang có khuynh hướng gia tăng. Đáng chú ý, tỉ lệ mắc lậu ở nam nhiều gấp 3 lần nữ trong thời gian gần đây. Trong đó, những người quan hệ đồng tính nam đã góp phần làm gia tăng tỉ lệ này.

"Cần nâng cao nhận thức cộng đồng và cải thiện hệ thống y tế để nâng cao hiệu quả điều trị cũng như hiệu quả kiểm soát phòng ngừa các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục” - bác sĩ Thúy nhấn mạnh.

Bệnh viện luôn tập trung vào các cải tiến trong công tác quản lý và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh viện đã triển khai 5 trụ cột chiến lược, đó là cải tiến công tác tầm soát; tăng cường dự phòng; nâng cao chất lượng điều trị; đào tạo nhân viên y tế và chăm sóc nhóm bệnh nhân nhạy cảm.

Bác sĩ Thúy dẫn chứng một số cải tiến cụ thể gồm thiết kế gói xét nghiệm tầm soát phù hợp, tích hợp tư vấn ngay trong quá trình khám; cải thiện chất lượng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe để giảm kỳ thị xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Hội nghị Khoa học da liễu miền Nam năm 2025. Ảnh: BTC

Ngoài ra, Bệnh viện Da liễu xây dựng quy trình tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người dưới 18 tuổi, phối hợp liên ngành giữa các lực lượng y tế, công an, bảo vệ trẻ em. Mục tiêu là tạo môi trường thân thiện, bảo vệ pháp lý, giảm chấn thương tâm lý và xử trí kịp thời, đúng pháp luật.

“Những nỗ lực cải tiến này không chỉ nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện, mà còn góp phần kiểm soát các bệnh da liễu, bệnh lây truyền qua đường tình dục trong cộng đồng, hướng tới một nền y học hiện đại, an toàn và nhân văn” – bác sĩ Thúy nhấn mạnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Lợi Em, Bệnh viện Da liễu, cho hay bệnh lây qua đường tình dục có những triệu chứng như: Tiểu gắt, tiểu buốt hoặc tiết dịch ở đầu dương vật; nổi vết loét, sẩn hoặc phát ban ở các vị trí như dương vật, bìu, hậu môn, mông, đùi, miệng…; sưng, đau hạch bạch huyết ở bẹn; sưng đau tinh hoàn. Ngoài ra còn có biểu hiện đau khi quan hệ tình dục, tiết dịch hoặc xuất huyết âm đạo bất thường có thể kèm mùi hôi, đau bụng dưới.

Đôi khi bệnh có thể biểu hiện không rõ ràng và dễ nhầm lẫn. Ngoài ra, một số bệnh chỉ cho thấy dấu hiệu sau khi nhiễm một thời gian dài, chẳng hạn như HIV, viêm gan B hoặc viêm gan C thường chỉ phát hiện khi tầm soát, ít khi được chẩn đoán nhờ triệu chứng ban đầu, do đó dễ làm lây bệnh ra cộng đồng.



Để phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ Lợi Em khuyến cáo không quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều người. Sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ tình dục. Tránh các hành vi tình dục gây rủi ro cao, tổn thương da và niêm mạc như việc sử dụng những đồ chơi tình dục (sextoy) không phù hợp. Chủ động tiêm ngừa các vaccine phòng bệnh lây qua đường tình dục như vaccine ngừa HPV và viêm B.

"Nếu có nguy cơ lây nhiễm HIV, nên dùng thốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng/lần để được tầm soát, phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời" - bác sĩ Lợi Em lưu ý.