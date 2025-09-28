TP.HCM ghi nhận 1 ca bệnh ho gà tại phường Tân Sơn 28/09/2025 09:49

(PLO)- Phường Tân Sơn, TP.HCM vừa ghi nhận một trường hợp trẻ 3 tháng tuổi mắc bệnh ho gà, phải nhập viện điều trị.

Ngày 28-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), phường Tân Sơn vừa ghi nhận một trường hợp trẻ mắc bệnh ho gà. Ngay sau khi phát hiện, ngành y tế địa phương đã phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố triển khai điều tra, giám sát ca bệnh.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhi là trẻ hơn 3 tháng tuổi, ngụ tại khu phố 17, đã được tiêm một mũi vaccine phòng ho gà. Trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ ngày 19-9, hiện sức khỏe ổn định. Ghi nhận ban đầu cho thấy bệnh nhi chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình trong thời gian gần đây.

Trong quá trình giám sát, Trạm Y tế phường Tân Sơn đã hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc theo dõi sức khỏe trong vòng 3 tuần, đồng thời tổ chức truyền thông về triệu chứng, đường lây truyền và biện pháp phòng bệnh.

Một ca bệnh ho gà điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, Trạm Y tế phường Tân Sơn tiếp tục phối hợp mạng lưới cộng tác viên và ban điều hành khu phố giám sát chặt chẽ ca bệnh, theo dõi người tiếp xúc và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng ho kéo dài. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất phòng bệnh ho gà.

Đối tượng cần tiêm vaccine gồm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ theo lịch tiêm chủng mở rộng (mũi cơ bản lúc 2-3-4 tháng tuổi, nhắc lại lúc 18 tháng), trẻ vị thành niên tiêm nhắc khi 11-12 tuổi hoặc 10 năm sau liều cuối, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ho gà, trẻ cần được nghỉ học, cách ly và đưa đến cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh biến chứng và nguy cơ lây lan dịch bệnh.