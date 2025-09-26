Vượt mưa bão, xuyên đêm đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị 26/09/2025 15:06

(PLO)- Trực thăng Bệnh viện Quân y 175 vượt bão, xuyên đêm đưa bệnh nhân chấn thương nặng do tai nạn lao động từ Trường Sa về đất liền điều trị.

Ngày 26-9, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, cho biết sáng cùng ngày, Tổ Cấp cứu đường không của bệnh viện đã phối hợp cùng Binh đoàn 18 đáp trực thăng xuống tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, đưa an toàn bệnh nhân bị chấn thương nặng từ đảo Thuyền Chài (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền.

Bệnh nhân là NNH (sinh năm 1972, quê Quảng Trị) là công nhân đang làm việc tại đảo Thuyền Chài, bị tai nạn lao động đa chấn thương. Tại bệnh xá đảo, qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương bụng kín giờ thứ 3, nghi vỡ gan, chấn thương ngực kín và gãy xương sườn số 9 bên phải.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị tai nạn lao động, chấn thương nặng. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, Bệnh xá đảo Thuyền Chài tiến hành hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân chấn thương nặng, có nguy cơ sốc mất máu, cần vận chuyển cấp cứu về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Rạng sáng ngày 26-9, máy bay trực thăng MB622 của Binh đoàn 18 cùng Tổ Cấp cứu đường không (Bệnh viện Quân y 175), do Trung tá Phạm Trường Thanh, khoa Hồi sức tích cực và chống độc làm tổ trưởng, đã cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Thuyền Chài.

Để bảo đảm an toàn tính mạng bệnh nhân, Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị đầy đủ các phương án truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, thở ô-xy, cầm máu, theo dõi biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, tràn máu màng phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Kíp cấp cứu còn mang theo cơ số thuốc và trang thiết bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay nếu cần.

Trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân chấn thương nặng từ Trường Sa về đất liền điều trị. Ảnh: BVCC

Dù chuyến bay kéo dài xuyên đêm trong điều kiện thời tiết mưa gió do ảnh hưởng của bão, tổ bay cùng ê-kíp cấp cứu đường không đã đưa bệnh nhân về đất liền an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện triển khai báo động đỏ, hội chẩn toàn viện, thực hiện phác đồ điều trị chuyên sâu, hồi sức tích cực gồm giảm đau, bù dịch, truyền chế phẩm máu, làm xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu để đánh giá tổn thương.

Hiện bệnh nhân tạm ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị sát tại khoa Hồi sức ngoại.