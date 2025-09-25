TP.HCM: Hơn 17.000 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được nhận 3-5 triệu đồng 25/09/2025 13:21

(PLO)- Qua rà soát, TP.HCM có hơn 17.000 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc diện được hỗ trợ 3-5 triệu đồng.

Ngày 25-9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025.

Tại lễ phát động, có 22 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở phường An Đông (TP.HCM) được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng.

22 phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Phương Linh (35 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) là một trong 22 phụ nữ được TP.HCM trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Chị đã có 2 con, trong đó một bé vừa tròn 5 tháng và một bé tròn 4 tuổi.

Là nhân viên khai thác mặt đất của một hãng hàng không quốc tế, công việc bận rộn khiến chị từng phân vân có nên sinh thêm con. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình và chính sách hỗ trợ từ công ty, vợ chồng chị quyết định chào đón thêm thành viên mới.

“Ở công ty tôi, nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi được miễn trực đêm và giảm giờ làm. Chính sách này giúp chúng tôi an tâm chăm sóc con nhỏ và có thêm động lực sinh con. Nay tôi còn được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng, điều này thể hiện sự quan tâm của chính quyền cũng như động viên tôi và những phụ nữ khác mạnh dạn sinh đủ 2 con” - chị Linh chia sẻ.

Phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, cho biết TP.HCM ban hành Nghị quyết 32/2025, nâng mức hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi lên 5 triệu đồng (trước đây theo Nghị quyết 40/2024 là 3 triệu đồng). Qua rà soát, có hơn 17.000 phụ nữ thuộc diện thụ hưởng.

Chính sách này chỉ là một phần trong tổng thể nhiều giải pháp. TP đã ban hành đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện giai đoạn 2025-2030, trong đó có hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tiêm phòng cho phụ nữ trước khi mang thai, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, miễn học phí ở các cấp học…

ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Những chính sách này nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích người dân kết hôn, sinh con, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp, hướng đến sự phát triển bền vững của TP.HCM” – ông Trung nhấn mạnh.

Chiến dịch năm 2025 tập trung 3 nhóm dịch vụ đó là tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bao gồm khám định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song đó, TP đẩy mạnh truyền thông kêu gọi toàn xã hội chung tay giải quyết tình trạng mức sinh thấp.

ThS.BS Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết chất lượng dân số giai đoạn đầu đời được nâng cao thông qua chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn già hóa với hơn 1,4 triệu người cao tuổi – đông nhất cả nước. Cạnh đó, mức sinh của TP rất thấp, năm 2024 tổng tỉ suất sinh chỉ 1,43 con, là con số cảnh báo cần điều chỉnh hoạt động thích ứng. Các vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác dân số thời gian tới.

TP.HCM tuyên truyền chiến dịch nâng cao chất lượng dân số bằng xe loa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TP tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp, tập trung giải quyết vấn đề mức sinh thấp, già hóa và nâng cao chất lượng dân số.

Để chiến dịch đạt hiệu quả, Sở Y tế kêu gọi sự chung tay của các sở, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, cung cấp thông tin đầy đủ đến cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, xã hội hóa công tác dân số, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực.