Bệnh viện lên tiếng sự cố 'sập mạng', hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ đợi 25/09/2025 11:29

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định lên tiếng về sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh, nhận định do lỗi hệ thống mạng.

Ngày 25-9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) phát đi thông báo về việc nơi đây đã gặp sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh vào sáng 24-9.

Sự cố này do lỗi hệ thống mạng, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và khám chữa bệnh tại một số khu vực, đặc biệt là khối khám bệnh ngoại trú: Gây chậm trễ trong quy trình khám chữa bệnh, bất tiện cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định gửi lời xin lỗi tới toàn thể người bệnh và thân nhân người bệnh, vì những ảnh hưởng không mong muốn này.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định gặp sự cố gián đoạn phần mềm khám chữa bệnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngay khi phát hiện sự cố, bệnh viện đã triển khai các biện pháp khắc phục cấp bách, huy động đội ngũ kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng phục hồi hệ thống.

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, hoạt động khám chữa bệnh cơ bản được khôi phục. Nhân viên y tế đã làm việc liên tục đến 18 giờ để đảm bảo quyền lợi và phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

Bệnh viện cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giao thuốc và trả kết quả xét nghiệm tận nhà trong ngày cho những trường hợp cần thiết.

Sáng 25-9, hoạt động khám chữa bệnh tại đây đã trở lại bình thường và ổn định.

Bệnh viện nhận định sự cố đã ảnh hưởng đến trải nghiệm và kế hoạch cá nhân của nhiều người bệnh. Trên tinh thần trách nhiệm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cam kết tăng cường đầu tư, kiểm tra định kỳ và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và liên tục; xây dựng, hoàn thiện các phương án dự phòng và quy trình xử lý nhanh để hạn chế tối đa rủi ro trong tương lai.

Trước đó vào ngày 24-9, hệ thống mạng Bệnh viện Nhân dân Gia Định gặp sự cố sáng khiến toàn bộ thủ tục phải chuyển sang làm thủ công, gây ùn ứ mọi khâu, hàng trăm bệnh nhân xếp hàng chờ đợi.

Sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận và khám chữa bệnh tại một số khu vực, đặc biệt là khối khám bệnh ngoại trú. Mỗi ngày, bệnh viện khám khoảng hơn 5.000 lượt bệnh nhân.

Bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ kỹ thuật phối hợp các bộ phận liên quan để khắc phục. Đến trưa cùng ngày, hệ thống cơ bản phục hồi, hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường.