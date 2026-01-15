Nội soi phải được chuẩn hóa quốc tế, không thể 'mỗi người làm một kiểu' 15/01/2026 14:50

(PLO)- Theo Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Trần Ngọc Hải, nội soi phải được chuẩn hóa và thống nhất kỹ thuật theo chuẩn mực toàn cầu để mang lại lợi ích cho người bệnh.

Ngày 15-1, tại hội thảo quốc tế phẫu thuật nội soi phụ khoa của Bệnh viện Từ Dũ, BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết đây là lần đầu tiên một chương trình đào tạo nội soi theo chuẩn châu Âu được tổ chức tại Việt Nam, với phương pháp mô phỏng thực tế ảo và huấn luyện “cầm tay chỉ việc”.

Theo BS Hải, để đào tạo một phẫu thuật viên nội soi giỏi theo cách truyền thống, có thể mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó, chương trình đào tạo mới dựa trên mô phỏng thực tế ảo giúp rút ngắn đáng kể thời gian, đồng thời bảo đảm chuẩn mực kỹ thuật.

Hội thảo quốc tế phẫu thuật nội soi phụ khoa của Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Muốn đào tạo hiệu quả phải có mô hình, có chương trình, có phương pháp và đặc biệt là phải theo chuẩn của những nước phát triển nhất” - BS Hải nhấn mạnh.

Hiện nay, tại Việt Nam, kỹ thuật nội soi đã được triển khai rộng rãi nhưng chưa đồng bộ. Mỗi phẫu thuật viên làm một cách khác nhau. Điều cần thiết lúc này là chuẩn hóa và thống nhất kỹ thuật theo những chuẩn mực được công nhận toàn cầu.

Theo Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, để trở thành trung tâm đào tạo nội soi đúng nghĩa, không chỉ cần trang thiết bị mà còn phải có tài liệu giảng dạy chuẩn mực, phương pháp giảng dạy thống nhất và đội ngũ giảng viên được đào tạo đồng bộ. Các kỹ thuật chuyên sâu mang tính cá thể hóa sẽ phụ thuộc vào tay nghề từng phẫu thuật viên, nhưng nền tảng cơ bản phải được chuẩn hóa.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Bệnh viện Từ Dũ đã là trung tâm đào tạo nội soi, nhưng mới chỉ có tên trên bản đồ Việt Nam. Muốn ra thế giới phải có những chuẩn mực được quốc tế công nhận” - BS Hải nhìn nhận.

BS Hải cũng khẳng định, chứng chỉ GC không phải là giấy phép hành nghề ở châu Âu, mà là chứng nhận năng lực kỹ thuật. Việc hành nghề ở nước ngoài vẫn phải tuân theo quy định cấp phép riêng của từng quốc gia. Tuy nhiên, chứng chỉ này là “cánh cửa” để bác sĩ Việt Nam được công nhận về mặt chuyên môn khi báo cáo, trao đổi học thuật quốc tế.

“Điều tôi học được lớn nhất là phương pháp đào tạo. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng trung tâm đào tạo được thế giới công nhận, vì con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Việt Nam không thua kém, cái thiếu là phương pháp” - BS Hải nói.

Máy nội soi tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Mục tiêu lâu dài, theo BS Hải, không chỉ là nâng cao tay nghề cho bác sĩ trong nước mà còn hướng tới đào tạo bác sĩ cho khu vực. Việc chuẩn hóa kỹ thuật không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người bệnh.

“Toàn bộ chiến lược phát triển kỹ thuật cao tại Bệnh viện Từ Dũ – từ nội soi, can thiệp bào thai đến sơ sinh – đều nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 72: Nâng cao chất lượng sức khỏe phụ nữ, chất lượng bào thai và trẻ sơ sinh ngay từ những giai đoạn sớm nhất” - BS Hải khẳng định.