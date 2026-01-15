Khởi công hàng loạt dự án y tế trọng điểm tại TP.HCM 15/01/2026 13:46

Ngày 15-1, tại cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Nhựt (TP.HCM) diễn ra lễ khởi công 3 dự án y tế trọng điểm bao gồm Ngân hàng máu, Trung tâm Cấp cứu 115 (cơ sở 2), Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết cả ba dự án đều là công trình dân dụng cấp 2, dự án nhóm B, được đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP với quy mô chung là 9 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Bà Phượng nhấn mạnh sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng y tế, hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo đó, dự án Ngân hàng máu sẽ đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời, đáp ứng nhu cầu điều trị và điều phối cho các bệnh viện tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong cấp cứu cho người dân khu vực cửa ngõ phía Tây TP và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm có vai trò bảo đảm tính chính xác, thống nhất của kết quả xét nghiệm, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng điều trị.

Bà Phượng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công đặt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và tiến độ lên hàng đầu; mỗi hạng mục công trình phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất với nhân dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm khởi công dự án Bệnh viện Chấn thương và Bệnh viện Thực hành vừa được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư.

Khởi công các dự án y tế trọng điểm tại cụm y tế Tân Kiên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cho biết, việc khởi công đồng loạt ba dự án là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng và hậu cần y tế chuyên sâu khu vực phía Tây TP.

Các dự án không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn là những mắt xích chiến lược của ngành y tế kỹ thuật cao. Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành cơ bản các khối công trình chính trong năm 2026 theo kế hoạch.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cũng khởi công Trung tâm chuyên sâu bệnh nhiệt đới (khối 4B) quy mô 120 giường, tổng mức đầu tư hơn 349 tỉ đồng từ ngân sách TP, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Ngô Ngọc Quang Minh cho biết, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời khẳng định vị thế bệnh viện là trung tâm nhi khoa chuyên sâu hàng đầu khu vực, hướng tới tầm vóc Đông Nam Á.

Công trình được thiết kế với không gian, màu sắc sinh động, thân thiện, giúp giảm áp lực tâm lý cho bệnh nhi và gia đình.