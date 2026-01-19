Nhân viên y tế hiến máu khẩn, kịp cứu sản phụ băng huyết sau sinh 19/01/2026 17:45

(PLO)- Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu hiến máu khẩn cấp tại bệnh viện kịp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 19-1, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết mới đây nhờ sự can thiệp kịp thời, quyết đoán và phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã cứu sống một sản phụ bị băng huyết sau sinh kèm rối loạn đông máu nặng. Đây là tình trạng có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Đặc biệt, những đơn vị máu “nóng” được hiến trực tiếp ngay tại bệnh viện bởi chính đội ngũ nhân viên y tế đã đóng vai trò then chốt trong ca cấp cứu này.

Sản phụ là chị NTKT (sinh năm 1996, ngụ phường Vũng Tàu), nhập viện ngày 15-1 trong tình trạng chuyển dạ sinh con lần hai, thai 38 tuần.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tiền sử thiếu máu nhẹ, đa ối và được theo dõi thai to – những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến băng huyết sau sinh.

Sản phụ được cứu một phần nhờ nhân viên y tế khẩn cấp hiến máu. Ảnh: BVCC

Đến ngày 16-1, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 3,5 kg. Ê-kíp khoa Sản đã chủ động xử trí tích cực giai đoạn ba của cuộc chuyển dạ nhằm dự phòng băng huyết. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau sinh, sản phụ xuất hiện đờ tử cung, tử cung gò kém, lượng máu mất ước tính khoảng 1.000 ml, diễn tiến nhanh và nguy hiểm.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ lập tức kích hoạt phác đồ cấp cứu băng huyết sau sinh, triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như truyền dịch, đặt bóng chèn tử cung.

Ngoài ra, sản phụ được truyền 5 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 3 đơn vị máu tươi được hiến trực tiếp từ nhân viên khoa Sản và nguồn ngân hàng máu sống của bệnh viện.

Ca cấp cứu thành công nhờ sự huy động tổng lực và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa Sản, Hồi sức tích cực – Chống độc, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức và Xét nghiệm.

Hiện sản phụ đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, sinh hoạt bình thường và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại khoa Sản.

BS Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết đây là trường hợp băng huyết sau sinh rất phức tạp, diễn tiến nhanh, kèm rối loạn đông máu. Nếu không xử trí kịp thời và đặc biệt là không có nguồn máu hỗ trợ ngay, nguy cơ sốc mất máu không hồi phục và tử vong rất cao.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt đối với những trường hợp có yếu tố nguy cơ như đa ối, thai to, đa sản hoặc thiếu máu. Việc quản lý thai nghén chặt chẽ tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp xây dựng phương án dự phòng phù hợp, bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé trong quá trình chuyển dạ và sau sinh.