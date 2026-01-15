Rước họa vì nuốt cơm, uống chanh chữa hóc xương 15/01/2026 16:38

Ngày 15-1, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin về các trường hợp hóc xương gây biến chứng nặng như thủng đường tiêu hóa, tổn thương vùng cổ và nguy cơ tắc nghẽn đường thở do xử trí không đúng cách.

Trường hợp điển hình là bệnh nhân nữ (85 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường. Sau khi ăn cá, người bệnh có cảm giác nuốt vướng, nuốt đau. Thay vì đến cơ sở y tế, bệnh nhân cố gắng nuốt nhiều cơm và móc họng lấy dị vật ra ngoài.

Vài ngày sau, triệu chứng nặng dần, nuốt khó hơn nên người bệnh đến khám tại phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất.

Qua thăm khám, nội soi tai mũi họng ghi nhận phù nề nhiều sụn phễu trái; nội soi thực quản – dạ dày không phát hiện dị vật. Tuy nhiên, X-quang cổ nghiêng nghi ngờ có dị vật, chụp CT xác định một mảnh xương cá kích thước khoảng 1 x 22 mm đã xuyên ra ngoài đường tiêu hóa và nằm trong thùy trái tuyến giáp.

Các bác sĩ ba chuyên khoa Tai Mũi Họng, Ngoại lồng ngực – mạch máu và Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng hội chẩn, quyết định phẫu thuật mở cổ lấy dị vật, đồng thời điều trị kháng sinh, kháng viêm và giảm đau cho người bệnh.

Bác sĩ nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân hóc xương. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ (52 tuổi), sau khi ăn cá xuất hiện đau họng, nuốt vướng. Người bệnh không đi khám mà tự áp dụng nhiều “mẹo” như khạc nhổ liên tục, nuốt cơm và ngậm vitamin C sủi với số lượng lớn với hy vọng làm tiêu xương cá. Khi nhập viện, bệnh nhân đau họng nhiều, nuốt khó và khó thở.

Nội soi thanh quản ghi nhận sụn thanh thiệt và sụn phễu phù nề nặng, mất rãnh lưỡi – thanh thiệt, che lấp đường thở. Chụp CT cho thấy tình trạng phù nề nghiêm trọng vùng thanh thiệt, sụn phễu và đáy lưỡi, có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện khẩn, điều trị tích cực bằng nội soi lấy dị vật, kháng sinh, kháng viêm, phun khí dung và giảm đau. Hiện tình trạng người bệnh đã cải thiện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Thống Nhất, khi nghi ngờ hóc dị vật như xương cá, xương gà hoặc dị vật vùng họng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có đủ phương tiện để được thăm khám và lấy dị vật an toàn.

Việc áp dụng các mẹo để chữa hóc xương như nuốt cơm, ngậm vitamin C sủi, uống nước chanh hay giấm không những không giúp lấy dị vật mà còn có thể đẩy dị vật cắm sâu hơn, gây trầy xước, bỏng niêm mạc, phù nề thanh quản và nguy hiểm đến đường thở.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi bị hóc xương, không tin và làm theo các phương pháp chưa được kiểm chứng về mặt y khoa; cần đi khám sớm để được xử trí đúng cách, kịp thời, bảo vệ an toàn tính mạng và giảm chi phí điều trị.