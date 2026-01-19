Điều tra xe trung chuyển ‘làm xiếc’ trước cổng chợ ở Lâm Đồng 19/01/2026 10:15

(PLO)- Một xe trung chuyển chở khách chạy với tốc độ cao, xoay nhiều vòng trước cổng chợ Kiến Đức (Lâm Đồng) khiến người dân hoang mang.

Tối ngày 18-1, lãnh đạo UBND xã Kiến Đức (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hành vi của tài xế điều khiển xe ô tô trung chuyển chạy tốc độ cao, xoay nhiều vòng tại khu vực chợ Kiến Đức.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lan truyền đoạn clip một xe khách mang biển kiểm soát 51LD-4375 chạy với tốc độ cao.

Khi đến nút giao giữa Quốc lộ 15 và Tỉnh lộ 681, chiếc xe bất ngờ “làm xiếc”, xoay nhiều vòng ngay trước cổng chợ, gây náo loạn khu vực.